Toàn cảnh khu vực giải phóng mặt bằng tuyến đường ‘đắt nhất hành tinh’ ở Hà Nội

Dự án được phê duyệt vào cuối năm 2017, dự kiến hoàn thành năm 2020 nhưng chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 7.800 tỷ đồng, trong đó, công tác giải phóng mặt bằng chiếm tới 6.000 tỷ đồng. Đây là lý do khiến dự án này được mệnh danh là tuyến đường "đắt nhất hành tinh".