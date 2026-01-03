Lo ngại bị hack, nhiều fanpage và trang cá nhân Facebook đồng loạt gỡ avatar

(VTC News) -

Theo ghi nhận của Báo Điện tử VTCNews sáng 3/1/2026, nhiều fanpage và các trang cá nhân đồng loạt gỡ hình ảnh avatar. Các nguồn tin chia sẻ do lo ngại tài khoản bị hack. Tuy nhiên, một số người dùng lại cho rằng nguy cơ này chỉ xảy ra với các fanpage.

Một số người dùng đã kêu gọi bạn bè, người thân sử dụng mạng xã hội không nên gỡ ảnh đại diện (avatar). Tài khoản Phạm Nga chia sẻ: “Nhiều trang cá nhân bắt chước gỡ ảnh đại diện để khỏi bị bay màu mà không biết cái đó chỉ dùng cho fanpage”.

Tài khoản Dinh Nghia cảnh báo: “Hôm nay nhiều bạn đồng loạt xoá ảnh đại diện tài khoản cá nhân vì thấy một số page lớn cũng đang xoá avatar để phòng tránh bị hack. Nhưng thực tế, đây là hiểu lầm nghiêm trọng.”

Người dùng Facebook gỡ ảnh đại diện. (Ảnh: MH)

Theo tài khoản Dinh Nghia, đối với nick cá nhân, nếu không có ảnh đại diện, Facebook rất dễ đánh giá đó là tài khoản clone (tài khoản ảo), từ đó tăng nguy cơ bị checkpoint hoặc bị kẻ xấu nhắm tới. Việc xoá avatar ở nick cá nhân không những không an toàn mà còn khiến bạn trở thành “miếng mồi ngon” cho hacker rip nick.

“Chỉ các PAGE mới nên cân nhắc xoá avatar trong một số trường hợp đặc biệt. Nick cá nhân thì không nên xoá ảnh đại diện”, tài khoản Xuan Khanh khẳng định.

Trong khi đó, người dùng Trịnh Đình Khánh cho biết, "phong trào" xóa ảnh đại diện (hay để avatar mặc định tròn xám) để tránh Facebook "quét" khuôn mặt thì thực ra là tin đồn thất thiệt, không có cơ sở.

“Facebook (nay là Meta) đã dừng hoàn toàn tính năng nhận diện khuôn mặt tự động từ năm 2021. Họ xóa hết dữ liệu khuôn mặt của hơn 1 tỷ người dùng, không còn quét hay lưu template khuôn mặt từ ảnh đại diện hay bài đăng nữa (chỉ dùng ở một số trường hợp xác thực tài khoản bị hack, kiểu video selfie, và dữ liệu xóa ngay sau đó)”, tài khoản Trịnh Đình Khánh chia sẻ.

Avatar mặc định (hình người xám tròn) chỉ là hình placeholder khi bạn xóa ảnh đại diện thật. Nó không ngăn được gì về "quét khuôn mặt" vì hệ thống nhận diện khuôn mặt đã tắt từ lâu.

Các fanpage lớn cũng theo trào lưu để avatar mặc định. (Ảnh: MH)

Người dùng này cũng cho biết thêm, các fanpage như của VTV như VTV24, VTV3… thường hay để avatar mặc định như vậy vì là trang chính thức của Đài truyền hình Nhà nước, không cần ảnh cá nhân, không liên quan đến phong trào gì mà chỉ là thiết kế page như vậy.

Vì vậy, người dùng nếu muốn bảo vệ riêng tư thật sự trên Facebook cần vào phần Cài đặt > Quyền riêng tư, chỉnh ảnh đại diện chỉ hiển thị với bạn bè. Ngoài ra không đăng ảnh mặt rõ nét công khai nếu lo bị AI khác quét (như từ Google hay app khác).