'Cậu bé Tam Mao' kinh điển của màn ảnh: Hào quang lụi tàn, giờ chật vật mưu sinh

(VTC News) -

Tam Mao phiêu lưu ký được phát sóng tháng 10/1996 và tạo nên cơn sốt toàn châu Á. Từ một cậu bé vô danh, Mạnh Trí Siêu được hàng triệu người yêu mến và gọi là "thần đồng diễn xuất". Tuy nhiên, vai diễn này cũng khiến anh gặp nhiều hệ lụy, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống sau này.

Vụt sáng thành sao chỉ sau một đêm

Mạnh Trí Siêu sinh năm 1987 tại Trung Quốc. Khi đang là học sinh lớp 3, Mạnh Trí Siêu được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu tham gia cuộc tuyển chọn tìm diễn viên cho phim Tam Mao lưu lang ký của đạo diễn Từ Ngân Hoa.

Vượt qua hơn 6.000 bạn nhỏ khác, Mạnh Trí Siêu nhận cơ hội hóa thân thành cậu bé Tam Mao nghèo khổ nhưng lém lỉnh, thông minh và tốt bụng. Ngoài việc cạo đầu, Mạnh Trí Siêu còn bị buộc phải giảm 8kg để vào vai cậu bé nghèo khổ Tam Mao với hình ảnh chân thực hơn.

Sau khi bộ phim lên sóng, diễn viên sinh năm 1987 vụt sáng trở thành sao nhí đình đám bậc nhất showbiz Hoa ngữ. Cậu được ca ngợi là "thần đồng diễn xuất".

Vai diễn Tam Mao giúp Mạnh Trí Siêu nổi tiếng khắp Châu Á.

Năm 2003, ở tuổi 16, anh nhận được lời mời đóng phim cổ trang Phú hộ Thẩm Vạn Tam. Vì bộ phim này, nam sinh phải học lại một năm. Đạo diễn cũng yêu cầu Mạnh Trí Siêu giảm 20kg trong vòng một tháng. Dành nhiều nhiệt huyết như vậy nhưng Mạnh Trí Siêu không nhận được kết quả tương xứng. Bộ phim không tạo được tiếng vang, diễn xuất của anh cũng không được đánh giá cao.

Sự nghiệp "dậm chân tại chỗ"

Sau này, Mạnh Trí Siêu còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình khác như Sư thành đại đạo, Đại phong xa, Bức tử Thành Long... Chàng trai cũng thể hiện quyết tâm gắn bó với môn nghệ thuật thứ 7 bằng cách thi vào Học viện Hý kịch Thượng Hải. Năm 24 tuổi, anh còn sang Nhật Bản theo học một khóa đào tạo về phim ảnh

Đáng tiếc, dù có nỗ lực và tham vọng, dù chăm chỉ và có khả năng diễn xuất nhưng sau khi tham gia 20 bộ phim, Mạnh Trí Siêu vẫn không thoát được cái bóng quá lớn của Tam Mao. Ánh hào quang thời thơ ấu tàn lụi theo thời gian, khiến anh phải loay hoay mãi để tìm kiếm lối thoát trong sự nghiệp.

Mạnh Trí Siêu từng phải đi chữa trị vì không thể mọc tóc.

Vai Tam Mao mang lại cho Mạnh Trí Siêu hào quang ngắn ngủi nhưng lại khiến anh phải chịu những hậu quả lâu dài về thể chất. Do phải cạo đầu, dính keo trong suốt thời gian đóng phim, da đầu của anh bị tổn thương nghiêm trọng. Cộng thêm stress vì bị cô lập ở trường học, sự nghiệp giậm chân tại chỗ, Mạnh Trí Siêu sớm bị hói.

Từ năm 14 tuổi, anh đã phải dùng tóc giả, đội mũ kín đầu mỗi khi đi học. Ngoài ra, Mạnh Trí Siêu mắc thêm bệnh tim mạch.

Tháng 10/2010, Mạnh Trí Siêu đi phẫu thuật căng da đầu và cấy tóc tại một bệnh viện ở Thượng Hải, chịu đựng hơn 300 mũi khâu đau đớn. Anh từng nói: “Tôi cố cắn răng chịu đựng nỗi đau chỉ vì mơ ước được trở lại sân khấu, tôi quá yêu nghiệp diễn”. Mặc dù vậy, cánh cửa diễn xuất vẫn đóng lại với nam diễn viên.

Mở tiệm bánh bao mưu sinh

Kể từ năm 2017 tới nay, Mạnh Trí Siêu chưa xuất hiện trở lại trong bất cứ bộ phim hay chương trình nào. Sau những nỗ lực bất thành, Mạnh Trí Siêu từ bỏ niềm đam mê diễn xuất. Từ một ngôi sao được hàng triệu người yêu mến và ngưỡng mộ, anh chấp nhận trở về với cuộc sống của người bình thường.

Thông tin hiếm hoi mà truyền thông Trung Quốc có được là nam diễn viên nổi tiếng ngày nào giờ làm chủ một cửa hàng bánh bao nhỏ.

Ngoại hình hiện tại của "cậu bé Tam Mao".

Trong một vài hình ảnh được hé lộ, Mạnh Trí Siêu vẫn khá trẻ trung ở tuổi 38. Tuy vậy theo Sohu, Mạnh Trí Siêu từng có thời gian trầm cảm, phải khóa trang cá nhân vì không thể chịu được áp lực của dư luận. Những lời chê bai nhan sắc khiến nam nghệ sĩ ngày càng tự ti hơn, dần khiến anh mất đi niềm đam mê diễn xuất.

Bởi lẽ đó, Mạnh Trí Siêu hạn chế sử dụng mạng xã hội. Người hâm mộ giờ chỉ có thể xem lại bộ phim anh đóng ngày xưa.