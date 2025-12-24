Nữ vương đẹp nhất 'Tây du ký': Từng theo học ngành y, tuổi 73 sống kín tiếng

(VTC News) -

Tây du ký là bộ phim kinh điển, đưa hàng loạt diễn viên lên hàng sao. Kể cả những nhân vật phụ ít đất điễn cũng gặt hái được thành công lớn sau khi góp mặt trong tác phẩm này.

Một trong số đó phải kể đến Chu Lâm để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả khi hóa thân thành Nữ vương Tây Lương xinh đẹp. Trong phim, Chu Lâm không chỉ chinh phục khán giả bằng nhan sắc diễm lệ mà còn bởi lối diễn xuất thần.

Sở hữu học vấn đáng nể

Chu Lâm sinh năm 1952 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Từ nhỏ, nhờ ngoại hình nổi bật cùng năng khiếu nghệ thuật, bà được cha mẹ cho theo học khiêu vũ, thể dục nhịp điệu.

Ít người biết rằng, Chu Lâm là một trong những người học rộng, tài cao nhất dàn diễn viên năm xưa. Thời trẻ, bà từng là sinh viên của hai trường đại học danh tiếng là Y khoa và Học viện điện ảnh Bắc Kinh.

Chu Lâm từng được xem là mỹ nhân của màn ảnh Hoa ngữ.

Chu Lâm yêu thích nghệ thuật từ nhỏ nhưng trước khi đến với bộ môn này, bà từng theo học Y khoa. Năm 1976, Chu Lâm theo học tại Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc và sau khi tốt nghiệp, bà chuyển sang nghiên cứu khoa học.

Đến năm 28 tuổi, bà mới chuyển hướng sang nghệ thuật và đăng ký học lớp diễn xuất của Học viện điện ảnh Bắc Kinh vào năm 1981.

Năm 1985, Chu Lâm được cố đạo diễn Dương Khiết giao cho vai diễn Nữ vương Tây Lương nữ quốc của Tây du ký. Bà thể hiện chân thực tâm trạng của một nữ vương xinh đẹp, dịu dàng và si tình.

Ngoài vai Nữ vương Tây Lương nữ quốc, Chu Lâm còn ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn khác và đoạt được nhiều giải thưởng danh giá. Bà được công nhận là diễn viên hạng nhất quốc gia, thành viên Hiệp hội điện ảnh Trung Quốc và thành viên Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn điện ảnh Trung Quốc.

Chu Lâm vào vai Nữ vương của Tây Lương nữ quốc trong Tây du ký năm 1986.

Hai cuộc hôn nhân bí ẩn và cuộc sống bình yên ở tuổi 73

Theo truyền thông Hoa ngữ, Chu Lâm đã lập gia đình trước khi gia nhập đoàn phim Tây du ký. Bà lấy chồng từ năm 1980 và ông xã là người làm việc ngoài làng giải trí, hơn bà 2 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên đã tan vỡ sau đó.

Năm 2005, bà được cho là đã tái hôn nhưng không sinh con. Chu Lâm rất trân trọng người bạn đời hiện tại. Bà từng thừa nhận với bạn bè, bà may mắn khi có một người chồng chu đáo, luôn thấu hiểu và nhận phần thiệt về mình. Sự thành công trong nghệ thuật của bà có sự hỗ trợ rất lớn của người bạn đời.

Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết, chính công việc bận rộn, thường xuyên xa nhà khiến bà không thể tập trung chăm sóc gia đình hay sinh nở.

Công việc vất vả cùng với nỗi lo không thể làm tròn trách nhiệm với con cái khiến Chu Lâm quyết định không sinh con. Bà biết ơn chồng khi ông đồng tình với lựa chọn này của bà.

Nữ diễn viên sống kín tiếng ở tuổi xế chiều.

Hiện Chu Lâm không còn đóng phim, tác phẩm cuối cùng của bà đóng máy từ năm 2013. Nữ diễn viên tập trung cho việc viết sách, tham gia công tác giảng dạy. Đặc biệt, bà là người có uy tín trong Hội văn học Trung Quốc.

Những năm gần đây, bà hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian để tận hưởng cuộc sống ở tuổi xế chiều.

Ở tuổi U80, bà vẫn giữ được vẻ đẹp ngoài rạng ngời, trẻ trung, dáng vóc mảnh khảnh cùng phong thái thanh lịch.

Theo QQ, nữ diễn viên hiện tận hưởng cuộc sống thảnh thơi. Bà dành thời gian đọc sách, thăm viện bảo tàng, xem phim và tham gia các chương trình nghệ thuật nhỏ cùng bạn bè. Sau khi giải nghệ, Chu Lâm thoải mái nghiên cứu nhiếp ảnh và đi du lịch. Nữ diễn viên 70 tuổi cũng chăm chỉ tập luyện để gìn giữ sức khỏe.