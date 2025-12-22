Mỹ nhân đẹp nhất 'Tây du ký': Lận đận hôn nhân, U70 thành bà trùm điện ảnh

(VTC News) -

Trong số các nữ diễn viên góp mặt trong Tây du ký 1986, Lý Linh Ngọc - người thủ vai Thỏ Ngọc - được ca ngợi là nhan sắc nổi bật bậc nhất. Dù chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong một tập phim, vẻ đẹp kiều diễm cùng khí chất thanh tao của cô vẫn đủ sức khiến khán giả nhớ mãi, đặt cô ngang hàng với những biểu tượng sắc đẹp của phim như Khâu Bội Ninh hay Vương Lâm.

"Thiên hậu" dòng nhạc trữ tình

Lý Linh Ngọc sinh năm 1963 tại Thượng Hải, gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng từ nhỏ bà đã bộc lộ năng khiếu. Lý Linh Ngọc từng tham gia dự tuyển vào đoàn kịch Hồng Kỳ. Năm ấy có tới 5000 người dự thi nhưng Lý Linh Ngọc được đánh giá là thí sinh nổi bật nhất.

Sở hữu nhan sắc cực phẩm với đôi mắt lúng liếng hút hồn, gương mặt hài hòa, làn da trắng nuột nà, Lý Linh Ngọc lập tức trở thành lựa chọn hàng đầu cho đạo diễn Dương Khiết khi cần tìm diễn viên cho vai diễn Thỏ Ngọc của Tây du ký.

Lý Linh Ngọc thủ vai 'Thỏ Ngọc' trong phim "Tây du ký".

Lý Linh Ngọc vốn có năng khiếu cả về diễn xuất lẫn ca hát. Tuy nhiên, bà bước chân vào làng giải trí C-Biz với vai trò ca sĩ. Trước khi trở thành Thỏ ngọc của Tây du ký, Lý Linh Ngọc là giọng ca được yêu thích hàng đầu tại Trung Quốc trong những năm đầu thập niên 1990.

Tài năng và độ nổi tiếng của Lý Linh Ngọc trong làng nhạc còn được minh chứng dựa trên việc bà được mệnh danh là "Thiên hậu nhạc trữ tình" của làng giải trí thời bấy giờ.

Ngoài việc thể hiện vai diễn Thỏ Ngọc, giọng ca nổi tiếng một thời còn đảm nhiệm luôn ca khúc Thiếu nữ Thiên Trúc trong phim.

Đạo diễn Dương Khiết lựa chọn Lý Linh Ngọc vào vai Thỏ ngọc không phải chỉ vì bà có nhan sắc mê hồn, kiêu sa quyến rũ mà còn vì giọng hát và khả năng múa của bà. Vị đạo diễn nổi tiếng tiết lộ: "Khi gặp cô ấy, tôi trầm trồ vì cô ấy đẹp, lại có tài ca hát, vũ đạo. Những bài múa trong phim đều do cô ấy thể hiện".

Hai lần lỡ dở hôn nhân

Năm 1984 khi mới chỉ 21 tuổi, sự nghiệp cũng vừa nở rộ, Lý Linh Ngọc "trúng tiếng sét ái tình" với vũ công Hồ Bình - người đồng nghiệp trong đoàn kịch Hồng Kỳ. Người đẹp nhanh chóng đồng ý kết hôn với Hồ Bình chỉ sau vài tháng quen nhau.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này kéo dài chỉ 5 năm, sau đó Lý Linh Ngọc ly hôn và dành toàn bộ thời gian để tập trung cho sự nghiệp. Cuộc hôn nhân chóng vánh này từng khiến Lý Linh Ngọc đau khổ trong thời gian dài. Bà từng chia sẻ: "Đó là tình đầu của tôi. Tôi rất yêu người đàn ông đó và đến giờ vẫn đau khổ khi nhớ lại chuyện cũ".

Lý Linh Ngọc trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân.

Sau 6 năm tập trung cho sự nghiệp khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Lý Linh Ngọc đã bén duyên với doanh nhân người Canada gốc Do Thái. Năm 1997, cặp đôi quyết định tổ chức hôn lễ và sinh một cậu con trai. Để vun vén cho gia đình mới, Lý Linh Ngọc chấp nhận rời xa sân khấu, từ bỏ ánh hào quang, sang nước ngoài định cư và dành trọn vẹn thời gian để chăm sóc cho chồng và con trai.

Tuy nhiên khi con trai được 5 tuổi, Lý Linh Ngọc về nước, tuyên bố ly hôn chồng ngoại quốc và một mình nuôi con. Thời điểm đó, truyền thông từng xôn xao đồn đoán lý do khiến vợ chồng Lý Minh Ngọc ly hôn.

Có thông tin rằng vì những khác biệt về văn hóa và quan niệm sống khiến Lý Linh Ngọc và chồng Tây không tìm được tiếng nói chung. Kể từ đó, bà làm mẹ đơn thân và dồn hết tình yêu thương cho cậu con trai.

U70 thành bà trùm điện ảnh

Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, Lý Linh Ngọc sợ chuyện tình cảm nên không đi bước nữa. Bà tập trung xây dựng công ty điện ảnh riêng và tích cực đi hát, tham gia diễn xuất.

Ở tuổi 62, nữ diễn viên vẫn có thể thoải mái hát, múa, biểu diễn trên sân khấu. Bà có cuộc sống giàu sang, lấy lại được hào quang thời trẻ, nhưng khi nhắc đến chuyện tình cảm, nữ nghệ sĩ cay đắng thừa nhận mình là người thất bại trong tình yêu suốt hơn nửa đời người.

Lý Linh Ngọc hiện có cuộc sống sung túc bên con trai.

Lý Linh Ngọc hiện sở hữu khối tài sản đáng nể với nhiều biệt thự tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Canada. Các cơ ngơi đều có diện tích rộng rãi, được thiết kế theo phong cách hiện đại và tiện nghi. Đây là thành quả bà gây dựng sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí.

Nữ diễn viên chia sẻ niềm tự hào lớn nhất chính là cậu con trai lai Á - Âu. Đang theo học tại Canada, con trai bà có vẻ ngoài sáng sủa, điển trai và mang nhiều đường nét từ cả cha lẫn mẹ. Cậu cũng bộc lộ đam mê âm nhạc và mong muốn nối nghiệp mẹ bước chân vào showbiz.