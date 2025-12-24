Nam chính bom tấn 'Avatar': Từ kẻ vô gia cư tới ngôi sao hàng đầu Hollywood

(VTC News) -

Sau 2 phần phim khuynh đảo màn ảnh rộng toàn cầu với tổng doanh thu hơn 5 tỷ USD, Avatar: Lửa và tro tàn tiếp tục trở thành "cơn bão" càn quét phòng vé thế giới.

Giữa cơn sốt của loạt phim do James Cameron làm đạo diễn, nam chính của phim là Sam Worthington một lần nữa nhận được sự săn đón của khán giả toàn cầu.

Từ kẻ vô gia cư tới triệu phú

Sam Worthington (tên thật là Samuel Henry John Worthington) sinh năm 1976 tại Australia. Sự nghiệp của anh chính thức vươn lên tầm cao mới nhờ siêu bom tấn Avatar của đạo diễn James Cameron vào năm 2009.

Trước khi trở thành ngôi sao điện ảnh được săn đón tại Hollywood, ít ai biết anh từng là kẻ vô gia cư, phải làm nhiều công việc kiếm sống tại Australia. Anh chấp nhận bán đi mọi thứ, sống trên chiếc xe ô tô nhỏ của mình để theo đuổi công việc diễn xuất.

Sam Worthington đảm nhận vai chính của loạt phim "Avatar".

Năm 2009, Avatar ra mắt và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Đây chính tác phẩm giúp cuộc đời Sam Worthington bước sang trang mới. Sau thành công của phim, anh có cơ hội tham gia nhiều dự án lớn khác của Hollywood như Clash of The Titans, Everest, Hacksaw Ridge.

Trở lại với phần 3 của loạt phim, anh tiếp tục giữ vai nam chính Jake Sully, cựu lính thủy đánh bộ nay đã lập gia đình và có con với công chúa Neytiri.

Sam Worthington nhận được khoản thù lao 10 triệu USD nhờ vai diễn này. Ngoài ra, anh còn nhận được khoản hoa hồng tương ứng 5% tổng lợi nhuận ròng của phim. Được biết, mức cát-xê của Sam trong phim hơn hẳn các đồng nghiệp.

Sam Worthington "đổi đời" nhờ bom tấn Avatar.

Hiện Sam sở hữu có khối tài sản hơn 30 triệu USD (hơn 700 tỷ đồng) và một tổ ấm hạnh phúc. Năm 2018, Sam Worthington và vợ - người mẫu Lara Bingle mua biệt thự trị giá 8 triệu USD ở Los Angeles, Mỹ. Ba năm sau, họ bán biệt thự này để đổi căn rộng hơn trị giá 12,5 triệu USD cũng tại Mỹ.

Đời tư kín tiếng bên bà xã người mẫu

Từng có thời điểm danh vọng và sự chênh vênh vì được biết tới trên khắp thế giới đã đẩy Sam vào con đường nghiện ngập. Khi danh tiếng của bản thân ở Hollywood tăng lên, tính cách của Sam Worthington dần trở nên thất thường khi anh thường phẫn nộ vì mất quyền riêng tư. Năm 2014, anh từng bị bắt vì có hành vi đấm một nhiếp ảnh gia trên đường.

Sau nhiều nỗ lực cùng sự động viên của gia đình, Sam Worthington chấp nhận hy sinh mọi thứ để đi cai nghiện.

Vì vậy nên nhiều năm qua, tài tử duy trì cuộc sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện công khai hay chia sẻ về gia đình riêng mà chỉ tập trung nói về công việc và các dự án tâm huyết.

Trong cuộc phỏng vấn với The Washington Post mới đây, Sam Worthington thừa nhận anh thích sự vô danh hơn là trở thành người được công chúng săn đón. Ngay cả khi nhiều khán giả nhận ra anh chính là Jake Sully của Avatar, bản thân nam diễn viên vẫn không thích bị chú ý.

Việc xuất hiện với gương mặt xanh qua công nghệ đặc trưng của Avatar càng giúp anh ẩn mình sau nhân vật, phù hợp với tính cách trầm lặng, không thích phô trương của bản thân.

Sam Worthington bên vợ người mẫu.

Ở tuổi 49, nam chính Avatar có cuộc sống bình yên bên bà xã là người mẫu Lara Worthington và 3 cậu con trai (10 tuổi, 9 tuổi và 5 tuổi) ở New York (Mỹ). Đây cũng được xem là chốn dừng chân an toàn cho gia đình đề cao sự riêng tư này bởi thành phố có quy định nghiêm ngặt hơn dành cho các tay săn ảnh.

Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2024, tài tử lừng danh cho biết yêu thích việc làm cha và yêu mọi thứ liên quan đến hành trình này.

"Tôi học được từ các con trai của mình nhiều hơn những gì chúng học từ tôi. Các con tôi là những cậu bé đầy nhiệt huyết, có chính kiến rất mạnh mẽ và những trái tim rộng mở", nam nghệ sĩ tự hào.