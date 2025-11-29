Rác thải ngập ngụa, phủ kín các tuyến đường vành đai Hà Nội

Hành vi đổ rác thải ra đường bị phạt tùy thuộc vào quy mô và phương tiện vi phạm: cá nhân vứt rác trên vỉa hè, lòng đường có thể bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng; người điều khiển xe ô tô đổ rác trái phép ra đường phố có thể bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng.