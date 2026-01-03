Giá vàng hôm nay 3/1/2026: Thế giới quay đầu đi lên

(VTC News) -

Giá vàng thế giới phục hồi sau đợt giảm giá cuối năm, khi căng thẳng giữa các cường quốc và hy vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất đã thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư đối với vàng thỏi.

Nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. Cả hai kim loại vàng và bạc tiếp tục trải qua biến động giá mạnh hằng ngày. Giá vàng giao tháng 2 tăng 51 USD, lên 4.393 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3 tăng 2,692 USD lên 73,29 USD/ounce.

“Kim loại quý khởi đầu năm 2026 với tín hiệu tích cực rõ rệt, sau một loạt các đợt chốt lời vào những ngày cuối năm 2025, người mua dường như đang lấy động lực từ những rủi ro địa chính trị và hy vọng về việc lãi suất của Mỹ sẽ giảm trong năm nay”, nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga tại FXTM nhận định.

Về phía cầu thực tế, vàng được giao dịch ở mức giá cao hơn giá trị thực tại các thị trường trọng điểm của Ấn Độ và Trung Quốc lần đầu tiên sau khoảng hai tháng, do sự điều chỉnh gần đây từ mức cao kỷ lục đã hỗ trợ nhu cầu bán lẻ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức)

Lúc 6h ngày 3/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 150,8 triệu đồng/lượng (mua) - 152,8 triệu đồng/lượng (bán), không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 150 triệu đồng/lượng (mua) và 152 triệu đồng/lượng (bán), không thay đổi.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 15,09 - 15,28 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 15,2 - 15,5 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.330 USD/ounce, tăng 30 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Giovanni Staunovo, nhà phân tích tại UBS, dự đoán giá vàng sẽ tăng vào năm 2026, ước đạt mức 5.000 USD/ounce, do lợi suất thực giảm, những lo ngại dai dẳng về kinh tế toàn cầu và sự bất ổn xung quanh chính trị nội bộ nước Mỹ.

Đồng quan điểm trên, Natasha Kaneva - người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại Ngân hàng Mỹ JP Morgan-cho biết trong một bản dự báo: "Mặc dù sự gia tăng này sẽ không diễn ra theo đường thẳng, nhưng chúng tôi tin rằng xu hướng định giá lại giá vàng theo hướng tăng vẫn chưa kết thúc".

Ngân hàng JP Morgan dự đoán giá vàng sẽ đạt mức trung bình 5.055 USD/ounce vào quý cuối cùng của năm 2026.

Hiện tại, các nhà đầu tư đang kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm trong năm nay. Các tài sản không sinh lời thường hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp.