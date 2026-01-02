Giá vàng hôm nay 2/1/2026: Vàng thế giới tiếp tục giảm

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch thứ hai của năm mới khi thị trường bước vào kỳ nghỉ lễ và nhà đầu tư điều chỉnh vị thế sau khi biên bản họp tháng 12 của Fed được công bố.

Việc giá vàng giảm trong cả 2 phiên đầu tiên của năm mới không phải là cú đảo chiều xu hướng, mà chủ yếu phản ánh hoạt động chốt lời và cơ cấu lại vị thế của giới đầu tư sau thông tin từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Biên độ giao dịch hẹp cho thấy tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế khi thị trường thiếu vắng các dòng tiền lớn.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư đến từ biên bản cuộc họp tháng 12 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Tài liệu này cho thấy sự chia rẽ rõ rệt trong nội bộ Fed: Một nhóm ủng hộ việc duy trì lộ trình cắt giảm lãi suất sau ba lần thực hiện trong năm 2025, trong khi nhóm còn lại cho rằng vẫn còn dư địa nới lỏng nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt. Sự thiếu nhất quán trong định hướng chính sách đã phần nào kìm hãm đà tăng ngắn hạn của giá vàng.

Giá vàng thế giới iếp tục giảm trong phiên giao dịch thứ hai của năm 2026. (Ảnh minh hoạ)

Dù vậy, nếu nhìn ở góc độ dài hạn, vàng vẫn là một trong những tài sản có hiệu suất ấn tượng nhất năm 2025, với mức tăng lên tới 64%, mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Kết quả này phản ánh vai trò trú ẩn an toàn của vàng trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Căng thẳng địa chính trị kéo dài tại nhiều khu vực, cùng với những lo ngại về tăng trưởng và rủi ro tài chính, tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng. Ngay cả khi thị trường thưa vắng giao dịch vào dịp cuối năm, dòng tiền phòng thủ vẫn âm thầm hiện diện, giúp giá vàng giữ vững các vùng hỗ trợ quan trọng.

Một yếu tố nền tảng khác không thể bỏ qua là lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương. Hoạt động tích lũy vàng của khối này, cùng với việc các quỹ ETF vàng duy trì quy mô nắm giữ ổn định, đã tạo “bệ đỡ” vững chắc cho xu hướng dài hạn, giúp thị trường hấp thụ các nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Khi thị trường quốc tế hoạt động trở lại đầy đủ sau kỳ nghỉ năm mới, giới giao dịch được dự báo sẽ tập trung cao độ vào tín hiệu chính sách từ Fed, diễn biến lãi suất thực và các yếu tố địa chính trị.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 2/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 150,8 triệu đồng/lượng (mua) - 152,8 triệu đồng/lượng (bán), không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 150 triệu đồng/lượng (mua) và 152 triệu đồng/lượng (bán), không thay đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.300 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với phiên trước.

Dự báo giá vàng

Bước sang đầu năm mới 2026, giá vàng dự báo ngắn hạn chịu sức ép giảm giá, nhưng tổng thể dự báo giá vàng trong năm 2026 vẫn còn tiếp tục tăng, do thị trường vẫn bị ảnh hưởng bởi địa chính trị, những thay đổi của trật tự tiền tệ.

Ở phía nguồn cung, dự báo giá vàng dài hạn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thực tế sản lượng khai thác toàn cầu năm 2024 ước khoảng 3.300 tấn, theo các tổng hợp của Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council), nhưng phần lớn tập trung vào một nhóm nhỏ quốc gia khai thác chủ chốt. Chỉ khoảng bảy quốc gia dẫn đầu đã nắm vai trò chi phối nguồn cung, khiến thị trường vàng ngày càng mang tính tập trung, làm giảm khả năng phản ứng nhanh của sản lượng trước biến động giá.

Trong bối cảnh các mỏ mới ngày càng khó được phát hiện, chi phí khai thác tăng do quặng nghèo dần và yêu cầu môi trường khắt khe hơn tại nhiều quốc gia, triển vọng gia tăng nguồn cung trong những năm tới bị giới hạn rõ rệt. Trái chiều với cung, nhu cầu vàng toàn cầu năm 2024 đã vượt 4.600 tấn, được thúc đẩy bởi mua ròng của các ngân hàng trung ương, nhu cầu trang sức tại châu Á và nhu cầu công nghiệp, tạo ra mất cân đối mang tính nền tảng cho các kịch bản dự báo giá vàng trung và dài hạn.

Trong ngắn hạn, dự báo giá vàng chịu tác động mạnh từ các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự kiến, đặc biệt là thị trường lao động duy trì trạng thái ổn định theo các báo cáo kinh tế gần đây. Các tín hiệu này khiến kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bị điều chỉnh lùi lại, qua đó làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng vì vậy vẫn dao động quanh vùng hỗ trợ 4.300 USD mỗi ounce, với các nhịp tăng giảm đan xen và xu hướng ngắn hạn chưa hình thành độ bền rõ ràng.

Theo ông Josh Phair, Giám đốc điều hành Scottsdale Mint, mối liên hệ truyền thống giữa lãi suất và giá kim loại quý đang suy yếu khi thị trường chuyển trọng tâm sang yếu tố khan hiếm vật chất và cạnh tranh địa chính trị. Ông cho rằng việc các sở giao dịch nâng mức ký quỹ có thể gây ra các đợt điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn, song lực cầu đối với vàng vật chất, đặc biệt từ nhà đầu tư dài hạn và tổ chức, thường đủ lớn để hấp thụ lượng bán ra sau các cú rung lắc.

Ở tầm nhìn chiến lược hơn, ông Robert Gottlieb, cựu lãnh đạo mảng kim loại quý tại JPMorgan và HSBC, đánh giá rằng dự báo giá vàng cần đặt trong bối cảnh vàng đang được “định giá lại” trong danh mục tài sản toàn cầu. Kể từ khi đồng USD được sử dụng như công cụ trừng phạt tài chính trong các xung đột địa chính trị, nhiều ngân hàng trung ương đã gia tăng mua vàng nhằm giảm phụ thuộc vào đồng tiền dự trữ truyền thống. Với nhóm người mua mang tính chính sách này, ổn định tài chính và an ninh tiền tệ có vai trò lớn hơn biến động giá ngắn hạn.

Tổng hợp các yếu tố hiện tại cho thấy dự báo giá vàng trong ngắn hạn còn đối mặt với biến động và các nhịp điều chỉnh do ảnh hưởng từ dữ liệu kinh tế và kỳ vọng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, các nền tảng dài hạn gồm nguồn cung hạn chế, nhu cầu tích lũy bền bỉ của ngân hàng trung ương và bối cảnh địa chính trị phức tạp tiếp tục tạo bệ đỡ quan trọng, củng cố vai trò của vàng như một tài sản chiến lược trong danh mục đầu tư toàn cầu.