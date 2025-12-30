Giá vàng hôm nay 30/12: Lao dốc không phanh, 'bốc hơi' hơn 200 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới lao dốc khi tiến sát các mức cao nhất lịch sử, do nhà đầu tư tranh thủ chốt lời và thị trường đánh giá rủi ro địa chính trị đang bớt căng thẳng.

Theo ông Ricardo Evangelista, chuyên gia phân tích tại ActivTrades, đà giảm của giá vàng chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời sau chuỗi tăng mạnh, khi thị trường bước vào giai đoạn cuối năm. Ông cho biết thêm, những tín hiệu tích cực ban đầu từ chính quyền Mỹ liên quan đến tiến trình đàm phán hòa bình tại Ukraine cũng tạo ra lực cản nhất định đối với nhu cầu mua vàng trú ẩn.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới biên bản cuộc họp tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, dự kiến công bố trong tuần này, nhằm tìm kiếm tín hiệu về triển vọng lãi suất. Các nhà giao dịch đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm tới, yếu tố thường mang lại lợi thế cho các tài sản không sinh lợi như vàng.

Giá vàng bốc hơi hơn 200 USD/ounce. (Ảnh: Minh Đức).

Tuy vậy, các chuyên gia của UBS cảnh báo giá vàng hiện đang giao dịch ở mức cao, tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh nếu Fed bất ngờ chuyển sang lập trường cứng rắn hơn hoặc thị trường ghi nhận dòng vốn rút mạnh khỏi các quỹ ETF vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 30/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 156 - 158 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 154 triệu đồng/lượng (mua) và 157 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.331 USD/ounce, giảm 209 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo các chiến lược gia hàng hóa tại UBS, giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào tháng 9 năm 2026 và bất kỳ sự gia tăng nào về bất ổn chính trị hoặc kinh tế xung quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đều có thể đẩy giá kim loại quý này lên 5.400 USD.

Trong một báo cáo mới được công bố hôm thứ Hai, ngân hàng khổng lồ Thụy Sĩ này thông báo rằng họ đang nâng mục tiêu giá vàng lên 5.000 USD/ounce trong ba quý đầu năm 2026. Các chiến lược gia của UBS dự đoán giá vàng sau đó sẽ giảm xuống còn 4.800 USD/ounce vào cuối năm 2026 - cao hơn 500 USD so với dự báo trước đó là 4.300 USD/ounce.

UBS dự báo nhu cầu vàng sẽ tăng đều đặn trong năm 2026, được hỗ trợ bởi lợi suất thực thấp, những lo ngại về kinh tế toàn cầu hiện nay và những bất ổn trong chính sách nội địa của Hoa Kỳ - đặc biệt là những bất ổn liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và áp lực tài chính ngày càng gia tăng.