Bùng nổ ưu đãi đón diện mạo mới tại LOTTE MART Nha Trang

(VTC News) -

Từ ngày 1 - 20/1/2026, khách hàng đến mua sắm, vui chơi và giải trí tại LOTTE MART Nha Trang trong không gian mới hiện đại sẽ tận hưởng hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn trên nhiều ngành hàng tại siêu thị và các gian hàng thuê.

LOTTE MART Nha Trang bùng nổ ưu đãi khai trương diện mạo mới.

Chương trình “4 ngày vàng, giá sập sàn” từ ngày 1 - 4/1, hàng loạt mặt hàng thực phẩm tại siêu thị đồng loạt giảm sâu lên đến trên 50%. Các thương hiệu mới xuất hiện tại khu vực tầng 2 của siêu thị, như XTEP, BNSJ, Sky, Mixue, Umber Coffee, Photo Time, EcoKids Farm cũng triển khai nhiều ưu đãi lớn.

LOTTE MART Nha Trang còn giảm sâu trên nhiều ngành hàng đồ gia dụng nhà bếp, chăm sóc gia đình, loạt ưu đãi “1+1”,... giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm hơn. Đồng thời, siêu thị cũng tăng mạnh khuyến mại ở nhóm hàng thực phẩm tươi sống, trái cây, đồ uống và gia vị phục vụ nhu cầu ăn uống đầu năm mới.

Với khách hàng thành viên, LOTTE MART Nha Trang tiếp tục nhân đôi quyền lợi trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Ra mắt diện mạo mới cùng chuỗi ưu đãi lớn vào đầu năm 2026 thể hiện mong muốn đồng hành của LOTTE MART cùng người dân Nha Trang lan tỏa niềm vui, tiếp thêm năng lượng để khởi đầu một năm mới tốt đẹp.