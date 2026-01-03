Thế giới đang nhiều tỷ phú chưa từng có

(VTC News) -

Theo báo cáo của ngân hàng UBS (Thụy Sĩ), số lượng tỷ phú trên toàn thế giới và tổng tài sản của họ đã đạt mức cao kỷ lục, nhờ sự tăng trưởng của cổ phiếu công nghệ.

Theo UBS, thế giới có 2.919 tỷ phú, con số lớn nhất kể từ khi ngân hàng bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1995. Số lượng tỷ phú năm nay tăng 237 người, tương đương 8,8% so với năm 2024. Tổng tài sản ròng của các tỷ phú tăng 13%, đạt khoảng 15.800 tỷ USD.

Trong số đó, 91 người trở thành tỷ phú nhờ thừa kế trong năm nay, tổng cộng nhận được 298 tỷ USD trong 12 tháng. Con số này tăng hơn 1/3 so với năm ngoái và là mức cao nhất kể từ khi UBS bắt đầu nghiên cứu vào năm 2015.

196 doanh nhân "tự thân lập nghiệp" đã trở thành tỷ phú trong năm nay, với tổng tài sản lên tới 386,5 tỷ USD.

Số lượng tỷ phú thế giới đang nhiều kỷ lục. (Ảnh: AI Majalla)

Giám đốc Điều hành UBS Benjamin Cavalli nhận định, những người thừa kế này là bằng chứng cho thấy quá trình chuyển giao tài sản kéo dài nhiều năm đang ngày càng mạnh mẽ. UBS ước tính ít nhất 5.900 tỷ USD sẽ được chuyển giao cho con cái các tỷ phú trong 15 năm tới. Phần lớn tài sản thừa kế dự kiến sẽ đến từ Mỹ, tiếp theo là Ấn Độ, Pháp, Đức và Thụy Sĩ.

Tài sản của các tỷ phú công nghệ đã tăng gần một phần tư lên 3.000 tỷ USD, được thúc đẩy bởi sự gia tăng giá trị cổ phần của họ trong các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo như Meta (META), Oracle (ORCL) và Nvidia (NVDA).

Theo UBS, 6 tỷ phú công nghệ Mỹ có khối tài sản tăng nhiều nhất đã giàu thêm tổng cộng 171 tỷ USD, tức là trung bình mỗi người giàu thêm 28,5 tỷ USD.

Tổng số tỷ phú Mỹ tăng lên 924 người, chiếm gần 1/3 tổng số tỷ phú toàn cầu. Trung Quốc hiện có 470 tỷ phú, chỉ đứng sau Mỹ.

Tính đến ngày 31/12/2025, Elon Musk là người giàu nhất hành tinh với khối tài sản 729,7 tỷ USD. Trước đó, vào ngày 21/12, bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes cho thấy giá trị tài sản ròng cá nhân của Elon Musk đã tăng vọt lên 749 tỷ USD, lập kỷ lục lịch sử.

Reuters nhận định, với con số này, Elon Musk chính thức trở thành cá nhân đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt 700 tỷ USD.

Xếp vị trí thứ 2 là Larry Page với 257,6 tỷ USD. Tiếp theo là Larry Ellison (247,7 tỷ USD); Jeff Bezos (243,9 tỷ USD); Sergey Brin (237,7 tỷ USD).