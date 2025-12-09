Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lọt TOP 80 người giàu nhất thế giới

(VTC News) -

Theo cập nhật thời gian thực trên Forbes, tính đến sáng 9/12, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt mức 28,5 tỷ USD, tăng 2,9 tỷ USD so với hôm qua. Mức tăng này đưa Chủ tịch Vingroup vào nhóm những tỷ phú có giá trị tài sản ròng gia tăng mạnh nhất trong ngày và xếp thứ 79 trong danh sách người giàu thế giới.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng 2,9 tỷ USD trong một ngày. (Ảnh chụp màn hình)

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh sau khi cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup thăng hoa. Trong phiên giao dịch sáng nay (9/12), cổ phiếu VIC tăng hơn 5% ở quanh mức 160.500 đồng/cổ phiếu, thậm chí có lúc tăng tới 163.300 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, trong phiên giao dịch 8/12, cổ phiếu VIC tăng kịch trần lên 152.700 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng trần thứ hai liên tiếp, đưa vốn hóa thị trường của Vingroup đạt xấp xỉ 1,2 triệu tỷ đồng.

Ở quy mô hiện tại, vốn hóa của Vingroup hiện dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam, cao hơn tổng giá trị vốn hóa của nhóm 4 ngân hàng có vốn nhà nước và tư nhân lớn nhất (Vietcombank, BIDV, VietinBank và Techcombank) cộng lại.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp thứ 79 trong danh sách người giàu thế giới của Forbes. (Ảnh chụp màn hình)

Cổ phiếu VIC tăng sau thông tin mới tích cực liên quan đến thành viên VinSpeed được TP.HCM giao làm đường sắt Bến Thành - Cần Giờ gần 4 tỷ USD. Đây là tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên kết nối trung tâm TP.HCM với huyện Cần Giờ, có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 102.400 tỷ đồng, chưa bao gồm gần 12.800 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Ngoài ra, theo kế hoạch, ngày 19/12 tới đây, Vingroup sẽ tổ chức lễ khởi động 4 dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Các dự án bao gồm: Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh (quy mô 461 ha, tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng); Nhà máy Điện gió Kỳ Anh (công suất 400 MW, vốn đầu tư 17.051 tỷ đồng); Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh (công suất gần 500 MW, vốn đầu tư 22.647 tỷ đồng) và Khu đô thị mới Kỳ Trinh (quy mô 84 ha, vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng).

Trong khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục leo cao trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới của Forbes, đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC cũng đưa bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng lọt Top 3 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản tương đương 52.104 tỷ VNĐ.

Hiện bà Phạm Thu Hương chỉ đứng sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng (543.443 tỷ VNĐ) và tỷ phú Trần Đình Long (52.965 tỷ VNĐ) trên sàn chứng khoán Việt.