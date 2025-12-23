Tài sản vượt tỷ phú Jack Ma, ông Phạm Nhật Vượng giàu thứ 71 thế giới

(VTC News) -

Theo cập nhật thời gian thực của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup tăng 3,4 tỷ USD so với hôm qua nhờ cổ phiếu VIC tăng kịch trần trên sàn chứng khoán. Hiện thị giá VIC ở mức 169.900 đồng/đơn vị, tăng gấp 8 lần so với hồi đầu năm.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp thứ 71 trong danh sách người giàu nhất thế giới. (Ảnh chụp màn hình)

Với đà tăng này, Chủ tịch Vingroup xếp thứ 71 trong danh sách người giàu nhất thế giới của Forbes với khối tài sản ròng 29,9 tỷ USD.

Đáng chú ý, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã vượt nhiều tên tuổi như: Jack Ma, Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong hay Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tỷ phú Jack Ma đang xếp ngay sau Chủ tịch Vingroup, ở vị trí 72 với khối tài sản 29,6 tỷ USD.