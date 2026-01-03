Giá xăng dầu hôm nay 3/1/2026: Thế giới tiếp tục giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong bối cảnh xung đột giữa Nga - Ukraine tiếp tục leo thang ngay trong ngày đầu năm mới. Hai bên cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc tấn công, bất chấp những nỗ lực trung gian hòa giải do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì, nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 4.

Ngoài ra, Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, với mục tiêu làm suy giảm nguồn thu tài chính phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow.

Trong một diễn biến khác, chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, khi áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào 4 công ty và các tàu chở dầu liên quan mà họ cho là đang hoạt động trong lĩnh vực dầu khí của quốc gia Nam Mỹ này.

Tuy nhiên, trong thông điệp đầu năm mới, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết, nước này sẵn sàng đón nhận đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực dầu khí, phối hợp trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy và tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc với Washington.

Giá dầu đi xuống. (Ảnh: Business Today).

Trong khi đó, OPEC và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, dự kiến họp vào Chủ nhật (4/1). Theo bà June Goh, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Sparta Commodities, thị trường nhìn chung dự đoán OPEC+ sẽ tiếp tục duy trì quyết định tạm dừng tăng sản lượng trong quý I/2026.

Bà June Goh cho rằng, năm 2026 sẽ là một năm quan trọng để đánh giá các quyết định của OPEC+ về việc cân bằng nguồn cung; đồng thời lưu ý, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích trữ dầu thô trong nửa đầu năm, qua đó tạo mức “giá sàn” cho thị trường.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 31/12, kỳ điều hành cuối cùng của năm 2025, giá xăng E5 RON92 giảm 278 đồng/lít, không cao hơn 18.438 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 89 đồng/lít, không cao hơn 18.917 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 2 đồng/lít, không cao hơn 17.255 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 15 đồng/lít, không cao hơn 17.694 đồng/lít, giá dầu mazut giảm 37 đồng/kg, không cao hơn 13.345 đồng/kg.

Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.