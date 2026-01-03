+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Phố 'đất vàng' vắng khách, hộ kinh doanh nhỏ lẻ đóng cửa, trả mặt bằng
(VTC News) -
"Làn sóng" hộ kinh doanh nhỏ lẻ trả mặt bằng đang lan rộng tại Hà Nội khi chi phí thuê quá cao, sức mua suy giảm và thói quen tiêu dùng thay đổi.
Phan Quỳnh
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Giá vàng hôm nay 3/1/2026: Thế giới quay đầu đi lên
07:05 03/01/2026
Tin giá vàng
Giá xăng dầu hôm nay 3/1/2026: Thế giới tiếp tục giảm
07:04 03/01/2026
Thị trường
Thi công xuyên Tết, cắt gọt nhà mặt phố Đê La Thành để mở rộng đường Vành đai 1
07:00 03/01/2026
Thời sự
Đầu năm 2026 ra rạp xem gì?
07:00 03/01/2026
Phim
Phố 'đất vàng' vắng khách, hộ kinh doanh nhỏ lẻ đóng cửa, trả mặt bằng
07:00 03/01/2026
VTC NEWS TV
Nhận định Bournemouth vs Arsenal hôm nay: Cơ hội bứt phá
07:00 03/01/2026
Bóng đá Anh
Ăn gì buổi sáng để khỏe?
06:51 03/01/2026
Khỏe đẹp
Không có bánh kem thành tựu, gen Z Hà Nội khoe ‘mâm cơm thành tựu 2025’
06:45 03/01/2026
Giới trẻ
Nhà khoa học trẻ TP.HCM tạo vật liệu nano hướng tới điều trị ung thư
06:44 03/01/2026
Chân dung
Theo bạn, 12 con giáp bắt nguồn từ đâu và có ý nghĩa gì?
06:40 03/01/2026
Hỏi - Đáp
Khách tây thích thú khám phá làng tranh cổ trăm tuổi độc nhất Cố đô Huế
06:39 03/01/2026
Đời sống
Thế giới đang nhiều tỷ phú chưa từng có
06:30 03/01/2026
Doanh nhân
Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Bảng xếp hạng vòng 20 mới nhất
06:30 03/01/2026
Bóng đá Anh
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất: Arsenal vô địch lượt đi
06:08 03/01/2026
Bóng đá Anh
Kẻ giấu mặt chơi ăn gian vẫn thua đội Việt Nam ở SEA Games lần đầu lộ diện
06:06 03/01/2026
Hậu trường
Dự báo thời tiết ngày 3/1: Miền Bắc rét đỉnh điểm, có nơi dưới 7°C
04:30 03/01/2026
Thời tiết
Lời khai của kẻ dùng đũa tấn công tài xế taxi
00:28 03/01/2026
Bản tin 113
Thụy Sĩ công bố nguyên nhân cháy quán bar khiến 40 người chết, để quốc tang 5 ngày
23:21 02/01/2026
Thời sự quốc tế
Danh tính kẻ dùng đũa tấn công tài xế taxi từ phía sau
22:54 02/01/2026
Bản tin 113
Ông Zelensky bổ nhiệm tân Chánh Văn phòng Tổng thống
21:54 02/01/2026
Thời sự quốc tế
HLV tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tìm bến đỗ mới
21:44 02/01/2026
Hậu trường
Podcast: Tết muộn nhưng tình yêu thương không bao giờ trễ
21:05 02/01/2026
VTC NEWS TV
'Thánh sống' TikTok và 'hiệp sĩ' đường phố: Sự thật đằng sau đường dây lừa đảo
20:23 02/01/2026
VTC NEWS TV
Cận cảnh đoạn cao tốc chưa thể khai thác do thiếu các điểm kết nối
19:15 02/01/2026
Đầu Tư
Lynk & Co 08 đoạt giải CUV/SUV cỡ D của năm: Có xứng giá gần 1,4 tỷ đồng?
19:06 02/01/2026
Lăn bánh 247
Nghĩ CSGT nghỉ Tết, người đàn ông uống rượu vẫn đạp xe và bị phạt
18:56 02/01/2026
Tin nóng
Những hiện tượng thiên văn đáng chú ý năm 2026
18:33 02/01/2026
Khám phá
Bộ GD&ĐT đề nghị công an xác minh hành vi xuyên tạc nội dung sách giáo khoa
18:32 02/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Lập xuân 2026 là ngày nào?
18:30 02/01/2026
Chuyện bốn phương
Tranh luận trách nhiệm của nghệ sĩ quanh concert 'Về đây bốn cánh chim trời'
17:38 02/01/2026
Ca Nhạc