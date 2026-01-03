Đóng

Phố 'đất vàng' vắng khách, hộ kinh doanh nhỏ lẻ đóng cửa, trả mặt bằng

(VTC News) -

"Làn sóng" hộ kinh doanh nhỏ lẻ trả mặt bằng đang lan rộng tại Hà Nội khi chi phí thuê quá cao, sức mua suy giảm và thói quen tiêu dùng thay đổi.

Phan Quỳnh
