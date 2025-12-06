Video: Hà Nội phá dỡ loạt công trình để làm tuyến đường ‘đắt nhất hành tinh’
UBND TP Hà Nội ngày 4/12 ban hành Quyết định 6032/QĐ-UBND điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục đến hết năm 2026 do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đồng thời yêu cầu các phường Láng Hạ, Ô Chợ Dừa và Giảng Võ hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 15/12.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, phường Láng (Hà Nội) tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục trên địa bàn phường.
Ông Hà Phú Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Láng (trưởng ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất) cho biết, cơ bản 51 hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng sau khi nhận đầy đủ bồi thường và nhà tái định cư. Đáng chú ý, đã có 36 hộ hoàn tất việc bàn giao trước ngày 4/12 với sự hỗ trợ vận chuyển từ phường.
Lực lượng chức năng phong tỏa đoạn đường từ điểm Voi Phục (nút giao Đê La Thành - Cầu Giấy) đến nút giao Đê La Thành - Nguyễn Chí Thanh.
Máy móc đã được huy động tối đa để tiến hành tháo dỡ đồng loạt nhiều công trình, nhằm bàn giao mặt bằng cho việc thi công dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.
Người dân gấp rút di chuyển tài sản để lực lượng chức năng kịp thời công tác phá dỡ, bàn giao mặt bằng theo tiến độ.
“Cũng có chút tiếc nuối vì nhà cửa là tài sản cả đời người, nhưng vì sự phát triển chung của đất nước, chúng tôi chấp hành nghiêm và ủng hộ di dời để lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ, giải phóng mặt bằng cho dự án kịp tiến độ,” một hộ dân chia sẻ.
Lực lượng chức năng đồng loạt thực hiện phá dỡ để bàn giao mặt bằng dự án.
Theo ông Hà Phú Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Láng (Trưởng ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất), từ nay đến ngày 10/12 phường sẽ tiếp tục vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng, đồng thời sẵn sàng cưỡng chế thu hồi đất theo quy định pháp luật nếu các hộ dân không chấp hành. Phường Láng đặt mục tiêu hoàn thành dứt điểm thu hồi đất đối với 597 hộ thuộc dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục trước ngày 15/12.
Cùng ngày, UBND phường Giảng Võ tổ chức họp triển khai cưỡng chế giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục. Đồng thời Phường Giảng Võ quyết liệt thực hiện cắt điện, nước triệt để trong ngày 5/12 và tiến hành cưỡng chế vào ngày 10/12 đối với các hộ dân cố tình không bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.