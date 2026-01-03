Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc rét nhất 4,2°C

(VTC News) -

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và các tỉnh Trung Trung Bộ. Nhiệt độ ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An giảm 3-5°C, Trung Bộ giảm 1-2°C. Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác.

Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; đặc khu Lý Sơn gió đông bắc mạnh cấp 6; đặc khu Trường Sa, Phú Quý gió giật cấp 7.

Sáng nay, nhiệt độ miền Bắc giảm sâu, nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) với mức nhiệt 4,2°C.

Sáng nay miền Bắc rét sâu. (Ảnh minh họa: Khổng Chí)

Một số khu vực khác quan trắc được nhiệt độ thấp dưới 10°C như Sa Pa (Lào Cai) 7°C; Tam Đảo (Phú Thọ), Nguyên Bình (Cao Bằng), Đồng Văn (Tuyên Quang) 8°C; Ngân Sơn (Thái Nguyên), Pha Đin (Điện Biên) 9°C...

Nhiệt độ ở Hà Nội sáng nay cũng giảm sâu, tại 5 trạm ở Hà Nội quan trắc được mức nhiệt thấp nhất dao động 12-13°C. Trong đó, trạm Ba Vì quan trắc nhiệt độ thấp nhất 12°C; trạm Láng, Hà Đông, Sơn Tây, Hoài Đức là 13°C.

Ngày 3/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, trong đó, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Quảng Trị đến TP Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-15°C, vùng núi 9-12°C, vùng núi cao có nơi dưới 8°C; Bắc Trung Bộ 13-16°C, Quảng Trị đến TP Huế 16-19°C. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Khu vực Hà Nội là địa phương chịu tác động trực tiếp của đợt không khí lạnh này, trời rét diện rộng, nhiệt độ thấp nhất dao động 13-15°C.

Tác động của không khí lạnh nên khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-6m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3-5m.

Ngoài ra, theo Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, khoảng ngày 5/1 và 12/1, không khí lạnh còn được tăng cường thêm ở phía Bắc.

Dự báo thời tiết tháng 1/2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, không khí lạnh có xu hướng hoạt động xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng, tập trung tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở vùng núi Bắc Bộ.

Tại các tỉnh, thành phố từ Nghệ An - Huế và Duyên hải Nam trung bộ nguy cơ xuất hiện các đợt mưa diện rộng.

Trong tháng 1/2026, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

"Trời rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác", cơ quan khí tượng cảnh báo.