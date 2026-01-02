Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

(VTC News) -

Tin mới nhất không khí lạnh và rét ở miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm 3-5°C. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Hôm nay 2/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhiệt độ thấp nhất trong hôm nay và ngày ma tại các vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh. (Nguồn: NCHMF)

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C; Bắc Trung Bộ 13-16°C. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội dao động 12-14°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2-3,5m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-6m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3-5m.

Dự báo thời tiết 10 ngày trên cả nước

Hôm nay và ngày mai 3/1, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời chuyển rét.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhận định thời tiết từ đêm 3/1 đến 11/1, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An hứng mưa ở một vài nơi. Nhiệt độ trung bình ngày trong ngưỡng trời rét, có nơi rét đậm, trong đó, vùng núi, trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ nguy cơ xảy ra băng giá.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông trong đêm 3/1, sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác thời tiết không có nhiều biến động, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, Nam Bộ ngày 5-6/1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngoài ra, theo đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống phía Nam, khoảng 5/1 còn được tăng cường thêm.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Hôm nay 2/1, thời tiết TP Hà Nội nhiều mây, sáng mưa vài nơi, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14°C, cao nhất 16-18°C.

Bảng cập nhật dự báo thời tiết khu vực trung tâm TP Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại khu vực trung tâm TP Hà Nội, ngày 3/1, khu vực này tiếp tục chìm trong khối không khí lạnh, trời rét, nhiệt độ cao nhất trong ngày xu hướng tăng nhẹ lên mức 20°C, nhiệt độ thấp nhất 14°C. Ngưỡng nhiệt độ thấp nhất này duy trì trong ngày 4/1, nhưng nhiệt độ cao nhất tăng lên 22°C, trời tiếp tục rét.

Ngày 5/1, khu vực trung tâm TP Hà Nội nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động 16-23°C.

Sang ngày 6/1, chịu tác động của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ trong ngày ở khu vực này phổ biến 17-19°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tương đối thấp. Trời nhiều mây, không mưa.

Ngày 7/1, khu vực trung tâm Hà Nội tăng nhẹ nhiệt vào ban ngày, cao nhất 20°C nhưng ban đêm xu hướng giảm nhiệt, thấp nhất còn 14°C.

Từ 8-11/1, khu vực này có mây, không mưa, trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 21-22°C, thấp nhất giảm còn 11-12°C, trời rét sâu về đêm và sáng sớm, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tương đối cao, khoảng 9-11°C.