Thành công 2025 - bước đệm cho sự chuyển mình mạnh mẽ của Toyota năm 2026

(VTC News) -

“Nói ít làm nhiều” chứng minh bằng những con số

Năm 2025 chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các thương hiệu xe đã “cắm rễ” lâu năm tại Việt Nam cùng sự đổ bộ của các thương hiệu mới. Khi người dùng có càng nhiều sự lựa chọn, các hãng càng phải nỗ lực thay đổi bài toán kinh doanh và chiến lược sản phẩm để không bị tụt lùi.

Doanh số của các thành viên VAMA và Hyundai Thành Công đạt hơn 366.000 xe năm 2025. Trong đó, Toyota dẫn đầu khi chiếm đến 19,63% thị phần, xếp sau là các hãng Hyundai, Ford và Mitsubishi.

Thị phần các hãng xe (bao gồm thành viên VAMA và Hyundai Thành Công, không bao gồm Vinfast) năm 2025.

Trong năm qua, 74.206 xe Toyota và Lexus đã được giao đến tay khách hàng, tăng hơn 8% so với năm 2024. Nhiều mẫu xe của hãng lọt top xe bán chạy nhất thị trường cũng như thuộc nhóm dẫn đầu các phân khúc “hút khách” bậc nhất hiện nay như SUV cỡ B/C, sedan hạng B, MPV cỡ nhỏ và cỡ trung. Toyota có 2 đại diện trong top 10 xe đạt doanh số cao nhất năm 2025 là Yaris Cross với 14.601 xe và Vios đạt 13.424 xe. Vios cũng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B.

Năm 2025, các lĩnh vực hoạt động khác của Toyota đều ghi nhận những kết quả tích cực hơn so với năm trước đó. Không chỉ tăng trưởng trong kinh doanh, ở mảng sản xuất, 25.200 xe được xuất xưởng. Hệ thống đại lý phục vụ hơn 1,96 triệu lượt khách hàng sử dụng dịch vụ chính hãng.

Cùng với đó, hoạt động xuất khẩu linh kiện - phụ tùng cũng ghi nhận mức tăng trưởng 17% so với năm 2024 khi đạt doanh thu hơn 76,1 triệu USD. Với những kết quả ấn tượng đó, Toyota đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ USD trong năm 2025, tăng 14% so với năm 2024, nâng tổng tích lũy lên gần 15 tỷ USD và là một trong những doanh nghiệp đóng thuế hàng đầu cả nước trong nhiều năm liên tiếp.

Song hành với sản xuất kinh doanh, hãng xe Nhật cũng đóng góp tích cực cho xã hội trên các lĩnh vực an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, văn hóa xã hội, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, với tổng giá trị lên đến hơn 32,1 triệu USD.

Toyota nhận Huân chương Lao động hạng Nhất hồi cuối năm 2025.

Những nỗ lực của Toyota được đền đáp xứng đáng khi cuối tháng 12 vừa qua, hãng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Trong suốt hơn 30 năm qua, Toyota không chỉ bán những chiếc xe mà còn trở thành sự lựa chọn tin cậy cho hàng triệu gia đình Việt. Mỗi chiếc xe được làm theo triết lý “may đo” theo nhu cầu của người dùng đã được đón nhận tích cực. Không chỉ duy trì DNA “tiết kiệm, bền bỉ, tin cậy và tính thanh khoản cao”, hãng xe Nhật Bản còn nỗ lực thay đổi để đáp ứng thị hiếu của người Việt.

Những sản phẩm đại diện cho xu hướng di chuyển mới như Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross hay Camry được đông đảo khách hàng ưa chuộng. Giờ đây, không chỉ sự chênh lệch về thiết kế, trang bị với các đối thủ đã được san phẳng, mà xe Toyota còn tạo ra lợi thế cạnh tranh nhờ chiến lược bán hàng linh hoạt, gia tăng giá trị cho người dùng bằng ưu đãi thuế trước bạ, lãi suất vay và chính sách bảo hành chính hãng dài hạn mang đến sự an tâm cho người sử dụng.

Ngoài ra, hệ thống 87 đại lý phủ khắp cả nước giúp việc mua xe, bảo hành, bảo dưỡng xe trở nên thuận tiện hơn cũng góp phần tăng thế mạnh cho Toyota trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của ngành xe.

Chiến lược Hybrid: Từ “kẻ ngược dòng” thành người dẫn lối

Sự sôi động của mảng xe Hybrid trong năm qua là minh chứng rõ nhất cho phong thái của Toyota “Không nói trước khi làm, để thời gian trả lời cho những nghi hoặc”. Tháng 8/2020, mẫu xe Hybrid phổ thông đầu tiên lăn bánh tại Việt Nam đến từ Toyota với Corolla Cross. Khi ấy, khái niệm xe xăng lai điện còn khá mới mẻ, bởi chưa có hãng xe phổ thông nào phát triển mảng này.

Dư luận nghi ngờ về chất lượng và tương lai của dòng xe này. Nhưng Toyota Việt Nam vẫn tiếp tục kế hoạch phát triển dải sản phẩm Hybrid khi liên tiếp giới thiệu các mẫu xe mới có phiên bản xăng lai điện, gồm Corolla Altis, Camry, Yaris Cross, Innova Cross và Alphard.

Corolla Cross HEV thuộc nhóm xe Hybrid bán chạy nhất năm 2025.

Nối gót Toyota, nhiều hãng xe nước ngoài cũng có chiến lược phát triển sản phẩm Hybrid tại Việt Nam và thu về những kết quả tích cực. Theo thống kê của VAMA, 14.171 xe xăng lai điện bán ra trong năm 2025, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong năm vừa qua, nhiều hãng xe Trung Quốc và các thương hiệu xe sang tiếp tục giới thiệu mẫu xe Hybrid tại thị trường Việt Nam càng làm tăng thêm sự phong phú của hệ sinh thái xe lai, mang đến sự lựa chọn đa dạng cho người dùng. Riêng Toyota vẫn giữ vị thế dẫn đầu khi chiếm đến 59% thị phần với 8.389 xe HEV. Doanh số xe HEV của hãng Nhật cũng tăng đến gần 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ ngày 20/1/2026, Toyota Việt Nam áp dụng mức giá mới dành cho một số mẫu xe Hybrid Electric (giá đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng 10%). Mức giảm cụ thể cho các mẫu xe như sau: Yaris Cross HEV giảm 37 triệu đồng, Corolla Cross HEV giảm 40 triệu đồng, Camry HEV TOP giảm 70 triệu đồng và Alphard HEV giảm 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chính sách gia hạn bảo hành chính hãng đến 10 năm hoặc 185.000km hay chương trình giảm đến 34% (tùy mẫu xe) cho khách hàng thay pin cũ lấy pin mới cũng sẽ giúp dòng xe thân thiện môi trường này tiếp cận đến đông đảo khách hàng.

Kiên định với chiến lược tiếp cận đa chiều, chú trọng phát triển dải sản phẩm xanh HEV đang tiềm năng và được đông đảo khách hàng ưa chuộng cho đến kế hoạch lắp ráp mẫu xe HEV đầu tiên tại Việt Nam, Toyota được dự đoán sẽ tiếp tục là thương hiệu hàng đầu thị trường năm 2026.