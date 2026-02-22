Đóng

Mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

(VTC News) -

Hơn 500 người tham gia tìm kiếm nạn nhân trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà và lực lượng chức năng đã mở rộng khu vực để tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

Quốc Tú
