Mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân vụ lật tàu trên hồ Thác Bà
(VTC News) -
Hơn 500 người tham gia tìm kiếm nạn nhân trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà và lực lượng chức năng đã mở rộng khu vực để tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.
Quốc Tú
Tin mới
Sau Tết, nhiều loại thực phẩm giảm giá 20%
17:00 22/02/2026
Thị trường
Chìm tàu trên hồ Thác Bà: Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của hai lái tàu
16:43 22/02/2026
Tin nóng
Du lịch TP.HCM thu hơn 12.000 tỷ đồng trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ
16:32 22/02/2026
Đời sống
Bức xúc xe khách chắn cửa nhà, người đàn ông lao lên cabin hành hung tài xế
16:29 22/02/2026
Bản tin 113
Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 23/2/2026 - XSTTH 23/2
16:15 22/02/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 23/2/2026 - XSHCM 23/2
16:05 22/02/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 23/2/2026 - XSPY 23/2
16:00 22/02/2026
Xổ số miền Trung
Hải Tú khoe ảnh mới sau thời gian im ắng
15:58 22/02/2026
Sao Việt
Hành trình HCV lịch sử ở Thế vận hội mùa đông của cặp đôi trượt băng Nhật Bản
15:57 22/02/2026
Thể thao
Vi phạm nồng độ cồn gia tăng trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán
15:55 22/02/2026
Tin nóng
Vietlott 22/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 22/2/2026 - Xổ số Mega 6/45
15:55 22/02/2026
Xổ số
Cửa ngõ TP.HCM thông thoáng ngày mùng 6 Tết
15:51 22/02/2026
Thời sự
Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 23/2/2026 - XSDT 23/2
15:45 22/02/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Cà Mau hôm nay 23/2/2026 - XSCM 23/2
15:30 22/02/2026
Xổ số miền Nam
'Kiếm tiên' Võ Đang rút kiếm nhanh như chớp, dùng độc chiêu hiểm hơn cả súng
15:15 22/02/2026
Võ Thuật
Ngày vía thần Tài 2026 rơi vào thứ mấy, tính theo lịch âm hay lịch dương?
15:00 22/02/2026
Gia đình
Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 22/2/2026 - XSTTH 22/2
15:00 22/02/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 22/2/2026 - XSKT 22/2
14:57 22/02/2026
Xổ số miền Trung
Nổ lớn tại miền Tây Ukraine, nghi tấn công khủng bố
14:55 22/02/2026
Thời sự quốc tế
Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết
14:53 22/02/2026
Tin nóng
Hà Nội nghiên cứu phát hành trái phiếu đường sắt đô thị trong quý I
14:48 22/02/2026
Tin nóng
XSMN 22/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 22/2/2026
14:30 22/02/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 22/2/2026 - XSKH 22/2
14:30 22/02/2026
Xổ số miền Trung
XSMT 22/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 22/2/2026
14:15 22/02/2026
Xổ số miền Bắc
Ngắm những bình hoa cúc cổ đẹp nao lòng của mẹ đảm Hà Nội
14:00 22/02/2026
Gia đình
Tin xe tuần qua: Hyundai Tucson XRT Pro lộ diện, Rolls-Royce độc bản gây sốt
14:00 22/02/2026
Xe
Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 22/2/2026 - XSTG 22/2
13:59 22/02/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 22/2/2026 - XSKG 22/2
13:58 22/02/2026
Xổ số miền Nam
CSGT Thanh Hoá kịp thời hỗ trợ đưa cháu bé 3 tuổi sốt cao, co giật đi cấp cứu
13:57 22/02/2026
Sống đẹp
Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 22/2/2026 - XSDL 22/2
13:52 22/02/2026
Xổ số miền Trung