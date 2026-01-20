Chiếm đoạt tài sản bằng chiêu trò hỗ trợ lấy lại tiền cho nạn nhân chuyển nhầm

(VTC News) -

Ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên toàn quốc do Lê Thanh Vũ (SN 1987) và Lương Công Hay (SN 1995, cùng trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) thực hiện.

Lê Thanh Vũ tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025 đến tháng 12/2025, thông qua mạng xã hội Facebook, Lê Thanh Vũ và Lương Công Hay cùng đồng bọn đã sử dụng các tài khoản có nickname “Tâm Nguyễn”, “Phạm Tuấn”, “Dế TK”, “Hải Bình”, “Hải Trần” để tìm kiếm các bài viết có nội dung liên quan đến các từ khóa “MoMo”, “Zalopay”, các giao dịch chuyển nhầm tiền và các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng tài khoản ngân hàng.

Sau khi xác định được các giao dịch chuyển nhầm, nhóm đối tượng tiến hành dò tìm số điện thoại của bị hại, kiểm tra xác định có hay không việc sử dụng các ví điện tử “MoMo”; “Zalopay” nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Khi có được thông tin của bị hại, nhóm đối tượng đã đóng giả người nhận nhầm (để hỗ trợ việc trả lại tiền); đóng giả nhân viên ngân hàng (để hỗ trợ việc kiểm tra, xác thực tài khoản; hỗ trợ khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng tài khoản ngân hàng). Bọn chúng đưa ra các thông tin gian dối, dẫn dắt khiến các bị hại tin tưởng và cung cấp thông tin cá nhân (gồm căn cước công dân, tài khoản ngân hàng…) và thực hiện theo các yêu cầu khác của đối tượng nhằm xác minh, liên kết tài khoản ngân hàng vào MoMo, Zalopay; chuyển tiếp và cung cấp mã OTP cho các đối tượng.

Sau khi có mã OTP từ bị hại, các đối tượng nhanh chóng đăng nhập, kiểm soát và chiếm đoạt trái phép quyền quản lý sử dụng các ví điện tử MoMo, Zalopay. Cuối cùng, nhóm đối tượng thực hiện các lệnh chuyển tiền về các tài khoản ngân hàng của mình rồi chiếm đoạt, chia nhau tiêu xài.

Căn cứ tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025 đến tháng 12/2025, nhóm đối tượng đã sử dụng tổng cộng 5 thông tin tài khoản ngân hàng, cùng ví điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của các bị hại. Cụ thể, tài khoản Zalopay số 0779258005 mang tên Cao Thị Thu Thùy, tài khoản Zalopay số 0762750879 mang tên Nguyễn Đăng Phi, tài khoản Zalopay số 0763157771 mang tên Hà Thị Hồng Duyên, tài khoản ngân hàng MBbank số 0706707077 mang tên Nguyễn Phương Hùng và tài khoản ngân hàng BIDV số 8851351777 mang tên Hà Thị Bình.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng và giải quyết triệt để vụ án, Công an TP Đà Nẵng thông báo ai là nạn nhân bị lừa đảo chuyển tiền đến các số tài khoản nêu trên thì nhanh chóng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng – Tổ công tác khu vực 3 (địa chỉ: 15 Hoàng Diệu, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) để trình báo.

Thời gian trình báo từ nay đến trước ngày 15/3/2026, sau đó Công an TP Đà Nẵng sẽ kết thúc vụ án theo quy định. Thông tin cần thiết liên hệ điều tra viên Hồ Đức Vinh, SĐT: 0935991388.