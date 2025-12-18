Triệt phá đường dây lừa đảo 7.500 tỷ đồng, gần 3.000 người Việt sập bẫy

(VTC News) -

Ngày 18/12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị triệt phá thành công đường dây lừa đảo cực lớn hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử 1 (Campuchia), thu giữ nhiều tài liệu và bắt giữ 22 đối tượng, trong đó có 12 người Lạng Sơn.

Sau thời gian tiếp nhận đơn tố cáo, thu thập chứng cứ và xác minh thông tin, lực lượng chức năng Lạng Sơn lập chuyên án CPC5, phối hợp cơ quan nghiệp vụ Campuchia điều tra, vây bắt và di lý nhóm tội phạm về Việt Nam để xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Ổ nhóm lừa đảo khoảng 7.500 tỷ đồng bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Campuchia. (Ảnh: Duy Chiến)

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy đường dây này có hơn 20 đối tượng, do một người Trung Quốc cầm đầu, thuê trụ sở tại Campuchia để hoạt động. Chúng chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm được phân nhiệm vụ và trả lương theo mức độ tham gia.

Nhóm “cào khách” được giao nhiệm vụ kết bạn qua mạng xã hội, chủ yếu nhắm vào phụ nữ trẻ đến trung niên. Chúng sử dụng tài khoản Telegram, giả danh doanh nhân thành đạt, ngoại hình ưa nhìn để dễ tiếp cận, tạo dựng tình cảm rồi dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính, quay thưởng, đặt cược trực tuyến.

Thời gian đầu, nhóm này sẵn sàng gửi tiền lãi để nạn nhân tin tưởng và nạp thêm tiền. Khi số tiền đủ lớn, dữ liệu nạn nhân được chuyển sang nhóm “giết khách”. Nhóm này dùng thủ thuật kỹ thuật chặn rút tiền, đồng thời ép nạn nhân nộp thêm phí rút lãi để “móc sạch” tài sản. Khi con mồi cạn kiệt tài chính, chúng lập tức cắt liên lạc, xóa dấu vết.

Nhóm tội phạm lừa đảo tại Campuchia cùng tang vật. (Ảnh: Duy Chiến).

Nhiều người mất trắng tài sản, có trường hợp chỉ trong thời gian ngắn đã bị chiếm đoạt tới 17 tỷ đồng.

Theo đơn tố cáo và tài liệu điều tra, đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt tài sản của gần 3.000 người Việt Nam, trong đó có nhiều nạn nhân ở Lạng Sơn. Tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 7.500 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 22 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phối hợp với phía Campuchia truy xét những kẻ liên quan còn lại.