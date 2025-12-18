GS Nguyễn Quang Tuấn sẽ hỗ trợ chuyên môn tại một bệnh viện Hà Nội

(VTC News) -

Tại Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (Hà Nội), GS.TS.BS Nguyễn Quang Tuấn - nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội trao đổi với lãnh đạo bệnh viện và đại diện các khoa, phòng về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân trên địa bàn, trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong quản lý và phát triển chuyên môn tại các bệnh viện tuyến cuối, GS Nguyễn Quang Tuấn đưa ra nhiều góp ý thiết thực về quản trị bệnh viện, tổ chức hoạt động khám chữa bệnh chuyên gia, cũng như định hướng phát triển các chuyên ngành mũi nhọn. Trong đó, lĩnh vực tim mạch được xác định là hướng đi quan trọng, phù hợp với mô hình bệnh tật và nhu cầu thực tế của người dân Ba Vì và khu vực lân cận.

GS Nguyễn Quang Tuấn chia sẻ tại buổi làm việc (Ảnh: Fanpage Bệnh viện Đa khoa Ba Vì).

Giáo sư nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cần được thực hiện theo hướng bền vững, lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời gắn với đào tạo liên tục để tăng năng lực cho đội ngũ y bác sĩ tại chỗ.

Đáng chú ý, GS Nguyễn Quang Tuấn bày tỏ sẵn sàng đồng hành cùng bệnh viện trong thời gian tới thông qua hoạt động khám chữa bệnh chuyên gia, hỗ trợ chuyên môn trực tiếp và tư vấn phát triển các chuyên ngành, đặc biệt là tim mạch. Giáo sư cũng thống nhất tham gia đào tạo, hướng dẫn thực hành, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và chuyên môn lâm sàng cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện.

Sự hỗ trợ của chuyên gia đầu ngành là cơ hội để đơn vị từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển chuyên môn sâu, qua đó cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, giúp người dân địa phương được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tuyến cơ sở.

GS Nguyễn Quang Tuấn thăm các khoa phòng của bệnh viện. (Ảnh: Fanpage Bệnh viện Đa khoa Ba Vì).

GS.TS.BS Nguyễn Quang Tuấn là một trong những chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tim mạch và tim mạch can thiệp. Ông tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, gắn bó nhiều năm với công tác điều trị, nghiên cứu khoa học và đào tạo y khoa.

Trong quá trình công tác, GS Nguyễn Quang Tuấn từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng tại các cơ sở y tế lớn, trong đó có Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Với nền tảng chuyên môn sâu, ông là người góp phần đưa nhiều kỹ thuật can thiệp tim mạch hiện đại vào thực hành lâm sàng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh tim mạch tại Việt Nam.

GS Nguyễn Quang Tuấn từng tham gia giảng dạy, đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ tim mạch, giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Ông cũng từng đảm nhiệm các vị trí chuyên môn trong các hội nghề nghiệp về tim mạch trong nước và khu vực.

Trong suốt sự nghiệp, GS Nguyễn Quang Tuấn được đánh giá là bác sĩ có tư duy đổi mới, chú trọng xây dựng hệ thống, gắn phát triển chuyên môn với quản trị bệnh viện và chất lượng dịch vụ y tế.