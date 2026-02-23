Chưa có quốc gia nào rút khỏi các thỏa thuận thuế quan với Mỹ

Phát biểu trên kênh CBS, Đại diện Thương mại Mỹ cho biết ông đã trao đổi trực tiếp với người đồng cấp từ Liên minh châu Âu và sẽ tiếp tục làm việc với đại diện thương mại của các quốc gia khác trong những ngày tới. Ông Jamieson Greer khẳng định, tới thời điểm hiện tại, chưa có thoả thuận nào bị huỷ bỏ và các đối tác thương mại của Mỹ vẫn duy trì cam kết hợp tác.

Các phát biểu của Đại diện Thương mại Mỹ diễn ra trong bối cảnh sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ phần lớn các biện pháp thuế quan sâu rộng mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng trước đó. Ngay sau phán quyết, Tổng thống Trump đã tuyên bố áp mức thuế bổ sung 10% đối với một số mặt hàng nhập khẩu.

Ảnh minh họa: Reuters

Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau tuyên bố ban đầu, ông Trump cho biết mức thuế sẽ được điều chỉnh tăng lên 15%, với lý do cần “bảo vệ lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ”.

Tuy nhiên, mức thuế này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức mà Mỹ đã đơn phương áp đặt với các đối tác thương mại trước đó.

Việc thay đổi nhanh chóng từ mức 10% lên 15% đã làm gia tăng sự chú ý của thị trường và các đối tác thương mại. Nhà Trắng cũng tuyên bố đang tìm kiếm các cơ sở pháp lý khác để tiếp tục theo đuổi chính sách thương mại cứng rắn. Hiện, chính quyền Mỹ được cho là sẽ vừa điều chỉnh chính sách để phù hợp với phán quyết của tòa, vừa duy trì sức ép đàm phán nhằm đạt được các thỏa thuận có lợi cho nền kinh tế Mỹ trong giai đoạn tới.