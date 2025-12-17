Phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng có trụ sở ở Campuchia

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh thành công chuyên án đối với đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Tiến Thiết (SN 1992, trú tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An) cầm đầu, với số tiền ước tính lên đến gần 1000 tỷ đồng, bắt giữ 14 người liên quan.

Theo cơ quan công an, qua công tác xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm người có trụ sở hoạt động tại Campuchia.

Thủ đoạn lừa đảo trong đường dây này là “giả danh luật sư”, “công ty luật” hỗ trợ khách hàng là nạn nhân, bị hại của các vụ việc bị lừa đảo qua mạng trước đó để lấy lại tiền bị lừa. Sau đó đưa ra các lý do để họ nộp tiền “phí thu hồi” vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp rồi chiếm đoạt.

Những kẻ liên quan đến đường dây lừa đảo vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp triệt phá, bắt giữ. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Cuối tháng 11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh An Giang và Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh triển khai 5 tổ công tác, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tại khu vực biên giới kịp thời truy bắt khi những người trong đường dây nói trên nhập cảnh về Việt Nam.

Quá trình truy bắt, một số kẻ thuê ô tô để bỏ trốn về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, ban chuyên án kịp thời phối hợp với Công an TP.HCM và Công an tỉnh Tây Ninh thực hiện truy đuổi, bắt giữ thành công.

Nguyễn Kiến Thiết - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng có trụ sở ở Campuchia. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Ban chuyên án xác định, với thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, có tổ chức xuyên quốc gia, nhóm những người này lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan công an thu hồi số tiền do phạm tội mà có khoảng 300 triệu đồng và đang tiếp tục phối hợp với các ngân hàng để làm rõ, thu hồi thêm. Ban chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan và kêu gọi vận động các đối tượng đang lẩn trốn tại Campuchia về nước đầu thú.