Tổng thống Putin sẽ không nhượng bộ vấn đề lãnh thổ với Ukraine

“Chúng tôi mong muốn giải quyết vấn đề và loại bỏ tận gốc các nguyên nhân của cuộc xung đột thông qua con đường ngoại giao", ông Putin phát biểu tại cuộc họp thường niên của Bộ Quốc phòng Nga.

“Nhưng nếu phía đối lập và các thế lực nước ngoài hậu thuẫn họ từ chối tham gia vào những cuộc thảo luận thực chất, Nga sẽ giành lại các vùng đất lịch sử của mình bằng biện pháp quân sự", ông nói thêm, ám chỉ trực tiếp đến những khu vực mà Moskva yêu cầu Kiev phải nhượng lại.

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Reuters)

Vấn đề lãnh thổ cùng với các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine tiếp tục là những nút thắt khó tháo gỡ, phơi bày sự khác biệt sâu sắc trong ưu tiên chiến lược giữa Ukraine, Mỹ, châu Âu và Nga.

Nga tuyên bố đã sáp nhập vùng Donbas của Ukraine, song trên thực tế vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một tổ chức giám sát xung đột có trụ sở tại Mỹ, với nhịp độ tiến quân hiện nay, Moskva sẽ không thể kiểm soát toàn bộ Donbas trước tháng 8/2027.

Về phía Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không công nhận điều này, dù trên phương diện pháp lý hay thực tế.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình, tuyên bố trong tuần này rằng “chúng ta đang tiến gần hơn bao giờ hết". Trái lại, các đồng minh châu Âu của Ukraine tỏ ra thận trọng hơn, tập trung tìm kiếm những bảo đảm an ninh bền vững cho Kiev.

Trong bài phát biểu, ông Putin cũng nhấn mạnh sự khác biệt này. Ông cho biết Nga đang “đối thoại với Mỹ”, nhưng cho rằng việc thiết lập một tiến trình đối thoại hòa bình thực chất với châu Âu dưới sự lãnh đạo hiện nay là điều khó xảy ra.

“Tôi hy vọng châu Âu cũng sẽ làm như vậy", ông Putin nói

“Điều này khó có thể xảy ra với giới tinh hoa chính trị hiện tại, nhưng dù sao đi nữa, nó sẽ là điều không thể tránh khỏi khi chúng ta tiếp tục củng cố sức mạnh. Nếu không phải với các chính trị gia hiện tại, thì đó là khi giới tinh hoa hiện tại ở châu Âu thay đổi", ông nói thêm.

Phát biểu của ông Putin được đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng trong tuần này tại Brussels, nơi các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến tranh luận về khả năng sử dụng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa để hỗ trợ cho Ukraine.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đạt được sự đồng thuận, kêu gọi châu Âu phải tự gánh vác trách nhiệm an ninh của mình và tiếp tục hỗ trợ tài chính cho quốc phòng Ukraine.

“Không có ưu tiên phòng thủ nào của châu Âu quan trọng hơn việc hỗ trợ Ukraine. Những ngày tới sẽ mang tính bước ngoặt để bảo đảm điều đó. Việc lựa chọn cách thức tài trợ cho cuộc chiến của Ukraine là quyết định của chính chúng ta", bà nói.

Hiện tại, châu Âu đang cân nhắc hai phương án tài trợ chính cho Ukraine: một phương án dựa trên việc sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng, trong khi phương án còn lại dựa trên cơ chế vay mượn.