Ông Trump cho rằng 'có khả năng cao' gặp ông Putin tại Hungary

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/11 cho biết ông vẫn có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời bày tỏ mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga tại thủ đô Budapest (Hungary).

“Luôn có cơ hội, và là một cơ hội rất tốt,” ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi về khả năng gặp ông Putin, ngay trước cuộc hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tại Nhà Trắng.

Trước đó, ông Trump từng thông báo, rồi sau đó hủy bỏ – kế hoạch gặp ông Putin ở Budapest, với lý do “chưa cảm thấy” cuộc gặp có thể giúp chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, cả Nhà Trắng và Điện Kremlin sau đó đều khẳng định hội nghị chỉ bị hoãn, không bị hủy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump tránh trả lời câu hỏi liệu hội nghị có thể diễn ra trước cuối năm nay hay không, nhưng khẳng định vẫn muốn gặp ông Putin “vào thời điểm thích hợp” tại thủ đô của Hungary. “Nếu hội nghị diễn ra, tôi muốn tổ chức nó ở Budapest,” ông nói.

Khi được hỏi về trở ngại lớn nhất cho cuộc gặp, Tổng thống Mỹ cho rằng cả Nga và Ukraine “chưa sẵn sàng cho hòa bình”. “Vấn đề cơ bản là họ vẫn chưa muốn dừng lại,” ông nhấn mạnh, cho rằng cuộc xung đột đang gây thiệt hại nặng nề cho cả hai bên.

Phía Moskva nhiều lần khẳng định sẵn sàng đàm phán hòa bình nếu các điều kiện thực tế trên chiến trường được xem xét và “nguyên nhân gốc rễ” của xung đột được giải quyết. Nga cũng bác bỏ lời kêu gọi của phương Tây về việc ngừng bắn dọc tuyến giao tranh, cho rằng muốn chấm dứt chiến sự phải có một giải pháp toàn diện và lâu dài, thay vì thỏa thuận tạm thời.

Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tỏ ra lạc quan hơn khi nói về khả năng diễn ra hội nghị. Ông cho biết “chỉ còn một hoặc hai vấn đề chưa được giải quyết trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga” liên quan đến việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. “Nếu những vấn đề đó được tháo gỡ, hội nghị hòa bình ở Budapest có thể diễn ra trong vài ngày tới,” ông nói với báo giới khi đang trên đường đến Washington hôm 6/11.