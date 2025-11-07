Tuyên bố mới nhất của Thủ tướng Hungary về cuộc gặp Putin - Trump tại Budapest

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 7/11 dẫn tuyên bố của Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Budapest có thể diễn ra bất cứ ngày nào.

Theo RT, tháng trước, Tổng thống Trump thông báo rằng ông đã hoãn cuộc gặp dự kiến với người đồng cấp Putin tại thủ đô của Hungary, vì “cảm giác như chúng ta chưa đạt được đến điểm mà chúng ta cần phải đến”. Sau đó, cả điện Kremlin và Nhà Trắng đều nhấn mạnh rằng hội nghị này không bị hủy mà chỉ được hoãn lại.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu với các phóng viên. (Ảnh: Getty)

Phát biểu với các phóng viên trên đường tới Mỹ trong chuyến thăm chính thức bắt đầu vào ngày 7/11, ông Orban nói với tờ Magyar Nemzet rằng “vẫn còn một hoặc hai vấn đề chưa được giải quyết trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Liên bang Nga” liên quan đến việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Người đứng đầu chính phủ Hungary nói thêm: “Nếu những vấn đề đó được giải quyết, hội nghị hòa bình tại Budapest có thể diễn ra chỉ trong vài ngày”.

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó với Đài Kossuth Radio, Thủ tướng Orban bày tỏ tin tưởng rằng hội nghị giữa ông Putin và ông Trump tại Budapest “chắc chắn sẽ diễn ra”, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng “chúng ta vẫn chưa biết liệu cuộc gặp này sẽ mang lại giải pháp thực sự hay chỉ là một bước quan trọng hướng tới hòa bình”.

Tổng thống Trump đã nói về nỗ lực của mình nhằm chấm dứt giao tranh giữa Moskva và Kiev trong bữa tối tại Nhà Trắng với các nhà lãnh đạo Trung Á hôm 6/11, khẳng định rằng “chúng ta vẫn chưa đạt được điều đó, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã đạt được rất nhiều tiến triển”.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, cũng lặp lại những nhận xét trên, nhưng bổ sung rằng “vẫn còn rất nhiều cuộc thảo luận kỹ thuật ở cấp thấp hơn mà các nhóm chuyên môn phải tiến hành trước khi các nhà lãnh đạo có thể đạt được một thỏa thuận”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết đầu tuần này rằng các điều kiện cho một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Trump “chưa được đáp ứng”.

“Một cuộc gặp cấp cao, ở bất kỳ hình thức nào, đều cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng và xem xét cẩn trọng mọi khía cạnh. Hiện tại, cả hai điều kiện tiên quyết để tổ chức một cuộc gặp như vậy đều chưa được đáp ứng”, ông Ryabkov giải thích.

Giới chức Nga đã bác bỏ lời kêu gọi của phương Tây về việc ngừng bắn với Ukraine dọc theo tuyến giao tranh hiện tại - một đề xuất từng được ông Trump ủng hộ hồi tháng trước. Theo Moskva, xung đột này đòi hỏi một giải pháp lâu dài, nhằm giải quyết tận gốc các nguyên nhân dẫn đến xung đột.