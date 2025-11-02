Điện Kremlin lên tiếng về cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump

(VTC News) -

Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể diễn ra, nhưng hiện tại chưa cần thiết.

"Về mặt giả thuyết thì điều đó là có thể, nhưng hiện tại thì chưa cần thiết", ông Peskov thông tin.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

Đồng thời, ông Peskov nhấn mạnh cần phải có những nỗ lực tích cực để giải quyết vấn đề Ukraine ngay bây giờ.

Hôm 31/10, tờ Financial Times đưa tin Mỹ quyết định hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra ​​tại Budapest giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin, sau khi Nga đưa ra lập trường cứng rắn về những yêu cầu liên quan đến Ukraine.

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc điện đàm căng thẳng giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước, Financial Times cho biết.

Trước đó, ông Trump cũng đưa ra thông báo hủy cuộc gặp trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng vào ngày 22/10.

Ông nói: “Tôi cảm thấy mình sẽ không thể đến được nơi mình muốn nên đã hủy chuyến đi”. Tuy nhiên lúc này ông vẫn để mở về khả năng tổ chức cuộc đàm phán với Moskva trong tương lai.

Thời điểm đó, khi nói về cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ, Tổng thống Putin cho hay: "Đối thoại luôn tốt hơn mọi cuộc đối đầu hay hoạt động tranh chấp, đặc biệt là xung đột”.

Liên quan đến quyết định của Mỹ trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí của Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga sẽ không bao giờ khuất phục trước sức ép từ Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác.

Theo Tổng thống Putin, các lệnh trừng phạt của Mỹ là hành động “không thân thiện” và “sẽ gây ra những hậu quả nhất định, song không ảnh hưởng đáng kể đến sự thịnh vượng kinh tế của Nga”.

Ông nhấn mạnh, ngành năng lượng Nga vẫn duy trì sự tự tin và ổn định. Nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo, việc phá vỡ sự cân bằng trên thị trường năng lượng toàn cầu có thể đẩy giá tăng cao, gây bất lợi cho các nước tiêu thụ lớn, trong đó có Mỹ.