Tổng thống Trump tiết lộ nội dung được ông Putin cung cấp về Ukraine

Trong cuộc điện đàm kéo dài 2h30 phút vào tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhau thảo luận về Ukraine và khả năng tổ chức cuộc gặp trực tiếp khác trong tương lai gần.

“Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Putin vào hai tuần trước và ông ấy nói… 'Chúng tôi đã cố gắng giải quyết cuộc xung đột đó trong 10 năm. Chúng tôi không thể làm được, các ông phải tự giải quyết'”, ông Trump phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ ở Miami diễn ra hôm 4/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: CNN)

Tổng thống Mỹ nói thêm: "Tôi đã giải quyết xong một số vấn đề chỉ trong một giờ". Ông Trump ám chỉ đến những cuộc xung đột quốc tế mà ông giải quyết được kể từ khi nhậm chức trong nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ hai.

Moskva liên tục tuyên bố họ tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời, điều mà họ cho rằng sẽ chỉ tạo điều kiện cho Kiev và các nước phương Tây tái tập hợp cũng như tái vũ trang. Nga khẳng định toàn bộ giải pháp lâu dài đều phải bao gồm việc Ukraine trung lập, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và công nhận tình hình lãnh thổ hiện tại.

Trong khi đó trên chiến trường, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine mất khoảng 1.460 binh sĩ trong các trận giao tranh với lực lượng Moskva trên khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Cụ thể, quân đội Ukraine mất khoảng 285 binh sĩ và hai xe chiến đấu bọc thép ở khu vực Nhóm tác chiến phía Bắc phụ trách, hơn 230 binh sĩ và 11 xe chiến đấu bọc thép trong khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Tây, khoảng 160 binh sĩ cùng ba xe chiến đấu bọc thép trong khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Nam.

Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Ukraine cũng mất khoảng 470 binh sĩ và 6 xe chiến đấu bọc thép ở khu vực do Cụm tác chiến Trung tâm đảm nhiệm, hơn 250 binh sĩ và hai xe chiến đấu bọc thép trong khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Đông, khoảng 65 binh sĩ và một xe chiến đấu bọc thép trong khu vực do Nhóm tác chiến Dnepr phụ trách.

Ukraine từ chối bình luận về thông tin này.

Trong khi đó, tờ Reuters dẫn nguồn tin chính phủ đưa tin Đức đang cân nhắc tăng thêm 3,5 tỷ USD nguồn tài trợ cho Ukraine vào năm 2026, nâng tổng số tiền viện trợ lên 13,2 tỷ USD vào năm tới.

Chính quyền Đức cũng phân bổ 9,8 tỷ USD cho Ukraine trong ngân sách năm tớ và số tiền này có thể tăng hơn 1/3 do có khoản tiền bổ sung từ Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng. Tờ báo Handelsblatt cũng đưa tin về những con số tương tự.

Khoản tiền bổ sung sẽ được dùng để mua pháo binh, máy bay không người lái, xe bọc thép và thay thế hai hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.