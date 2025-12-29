Bắt khán giả đợi cả giờ rồi hủy show: Đỉnh điểm coi thường nghệ sỹ và khán giả

(VTC News) -

Tối 28/12, chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" tại Hà Nội bị hủy bỏ. Điều đáng nói, chương trình dự kiến bắt đầu lúc 20h, thế nhưng ban tổ chức liên tục báo khán giả rằng diễn muộn hơn. Đến 21h, ban tổ chức mới báo hoãn mà không hề đưa ra lý do cụ thể.

Khán giả bức xúc, nhiều người lao lên sân khấu đôi co. Mọi việc nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Trên mạng, nhiều khán giả ấm ức bình luận rằng: "Làm ăn vô cùng thiếu chuyên nghiệp"; "Chương trình như một trò hề"; "Đỉnh điểm xúc phạm khán giả"... Sau đó, bảng thông báo hoãn chương trình cũng chỉ được viết tay bằng bút bi qua loa, nguệch ngoạc.

Điều khiến khán giả phẫn nộ không chỉ là việc không được xem diễn, mà là cách họ bị đặt vào thế đã rồi. Họ là khách hàng, bỏ tiền ra mua sản phẩm nhưng lại bị coi thường. Đơn vị tổ chức cũng chỉ thông báo ngắn gọn: "Lý do bất khả kháng trong quy trình thực hiện chương trình đã khiến chương trình không thể diễn ra theo đúng kế hoạch".

Hình ảnh hỗn loạn khi chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" bị hủy vào phút chót (Ảnh: Phuong-Anh Nguyen)

Chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" có 11 hạng vé. Giá thấp nhất cũng 600 nghìn đồng tới cao nhất là tận 7 triệu đồng; không phải là show diễn giá rẻ. Rất nhiều khán giả phương xa đặt vé bay và khách sạn hoặc lái xe vài trăm cây số để tham gia vì lời giới thiệu hấp dẫn về ý nghĩa của show diễn: "Chương trình âm nhạc đặc biệt, lần đầu tiên và có thể là duy nhất quy tụ bốn tên tuổi lớn Nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến". Bên cạnh đó là sức hấp dẫn của cái tên nhiều ca sỹ nổi tiếng như Hồng Nhung, Hà Trần, Đoan Trang, Bằng Kiều, Tấn Minh, Lê Hiếu...

Vào ngày 23/12, ban tổ chức còn đăng trên fanpage rằng: "Live concert 'Về đây cánh chim bốn mùa' không chỉ là đêm diễn mà là hành trình chuẩn bị bằng sự nghiêm túc, trân trọng và tinh thần trách nhiệm với khán giả".

Bởi vậy, nhiều cụ già 80, 90 tuổi mua vé chỉ để nghe lại những giai điệu tân nhạc nổi tiếng một thời. Thế mà sau giờ diễn dự kiến, hình ảnh, thông tin về live concert này lại là đám đông khán giả bị bỏ rơi, là cụ già khoảng 90 tuổi ngồi thẫn thờ ở hàng ghế khán giả, tay vẫn nắm chặt vé, mắt đượm buồn và bất lực đứng dậy ra về, là những bài đăng, bình luận đầy phẫn nộ.

Làm sao không phẫn nộ cho được khi chương trình không thể diễn ra nhưng ban tổ chức không thèm thông báo mà vẫn mặc kệ khán giả lặn lội đến tận nơi, ngồi trước sân khấu chờ được nghe những ca khúc vượt thời gian. Và rồi cả tiếng đồng hồ sau giờ mở màn, sau khi đợi đến đau lưng, mỏi cổ, họ mới được thông báo là "Về đây bốn cánh chim trời" bị hủy.

Sau đó, khán giả tức giận được biết, trước giờ diễn, nhiều nghệ sĩ lên tiếng phản ánh ban tổ chức làm việc thiếu chuyên nghiệp và rút khỏi chương trình. Khoảng 19h ngày 28/12, nhạc sĩ Vũ Quang Trung - Giám đốc âm nhạc của chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" đăng tải thông báo chính thức trên trang cá nhân: "Tôi xin đại diện cho hơn 40 nghệ sĩ, nhạc sĩ xin thông báo chúng tôi sẽ không tham gia chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời', dự kiến tổ chức vào 20h ngày 28/12".

Có lẽ ban tổ chức đã biết trước rằng đêm diễn không thể diễn ra nhưng không hề thông báo sớm nào đến khán giả. Họ vẫn tổ chức soát vé, check-in như... không có chuyện gì xảy ra, cho thấy họ sẵn sàng bỏ rơi người yêu nhạc bất cứ lúc nào mà không hề áy náy.

Một cái tát vào tình yêu âm nhạc vào cảm xúc nghệ thuật của khán giả và những nghệ sỹ cũng bị "bỏ bom". Đây cũng là sự bất kính đối với 4 nhạc sỹ lớn lẽ ra được tôn vinh hôm ấy.

Trước đây đã có vô số chương trình giải trí bị hủy vì nhiều nguyên nhân, nhưng hủy show mà không thèm thông báo một tiếng, vẫn cho khán giả vào ngồi đợi rồi ráo hoảnh bảo tối nay sẽ không diễn, không biết lúc nào show mới được mở lại... thì đây là có lẽ trường hợp vô tiền khoáng hậu. Nó không chỉ thể hiện sự yếu kém, thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức mà còn là bằng chứng rõ ràng của sự coi thường khán giả, coi thường các nhạc sỹ - những tên tuổi đáng kính như Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến - và các ca sỹ biểu diễn.

Đó cũng là sự xúc phạm, là cách hành xử thiếu văn hóa không thể chấp nhận ở môi trường văn hóa nghệ thuật.

Cách hành xử sau hủy show cũng có vấn đề. Ban tổ chức không nêu cụ thể nguyên nhân dẫn đến quyết định huye show, thậm chí vẫn cho rằng việc khán giả đến show để "thấy khâu chuẩn bị hoàn tất với sân khấu lung linh, hoành tráng, hệ thống âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp, những màn led lưới, led tấm phủ khắp sân khấu....cùng với dàn nghệ sĩ ngôi sao khẳng định sự đầu tư chỉn chu, xứng tầm". Công ty tổ chức tuyên bố bộ phận phòng vé sẽ chủ động liên hệ với toàn bộ khán giả đã mua vé để hoàn tiền đầy đủ.

Điều này cho thấy nhà tổ chức không hề nhận ra mức độ lỗi của mình. Sao có thể chỉ đơn giản trả lại tiền vé là xong? Khán giả đâu có bước vào buổi diễn với tâm thế “xem được thì xem, không thì không sao”. Họ chuẩn bị trang phục, sắp xếp công việc, con cái hoặc ai ở xa phải đặt phòng khách sạn, mua vé máy bay...

Tiền vé có thể trả, nhưng các chi phí khác lớn hơn rất nhiều, và lớn nhất là sự tổn thương, xúc phạm do bị coi thường, những tổn thất về tinh thần và vì cảm thấy mình bị lừa dối, ai và lấy gì để bù đắp?

