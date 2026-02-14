XSMN 14/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 14/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 14/2. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 7 ngày 14/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 14/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 14/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ quay số do các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam sẽ do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ được quay số tại đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay số Xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam sẽ được quay số do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ từ các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ được quay số tại đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Quy định cần biết XSMN

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn như khi phát hành, đúng khổ vé và đủ dãy số dự thưởng; không được rách, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào.

- Người trúng giải có tối đa 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số để làm thủ tục nhận thưởng. Hết thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị thanh toán.

- Việc chi trả tiền thưởng được thực hiện một lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo lựa chọn của người nhận giải.

- Nếu một vé đồng thời trúng nhiều giải, người chơi sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ giá trị của các giải thưởng đó.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMN

- Người trúng thưởng có thể thực hiện thủ tục nhận giải tại trụ sở công ty xổ số, các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc những đại lý vé số đã được ủy quyền chi trả.

- Đối với các giải thưởng có giá trị nhỏ, việc đổi vé tại đại lý giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn, tuy nhiên người nhận giải sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng, thường khoảng 0,5%–1% tùy khu vực.

- Nếu trúng giải lớn, người chơi nên đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành vé để lĩnh thưởng. Cách này giúp bạn nhận đủ số tiền trúng sau khi trừ thuế theo quy định và không phải trả thêm phí hoa hồng như khi đổi thưởng tại đại lý.

