XSMN 10/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 10/2. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 3 ngày 10/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 10/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 10/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN được tổ chức quay số bởi các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả XSMN do các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN được quay tại các đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) đảm nhiệm quay số XSMN.

- Thứ Sáu: XSMN được tiến hành tại đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Kỳ quay XSMN do các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

- Chủ Nhật: XSMN được mở thưởng tại các đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (6 số): Chỉ có 1 giải duy nhất, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Bao gồm 10 giải, mỗi giải có mức thưởng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Có 10 giải được trao, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Tổng cộng 20 giải, người trúng mỗi giải nhận 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải có giá trị 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Có 100 giải, mức thưởng cho mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Bao gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.

- Giải bảy (3 số): Có 1.000 giải được trao, mỗi giải nhận 200.000 đồng.

- Giải tám (2 số): Tổng số 10.000 giải, mỗi giải có giá trị 100.000 đồng.

- Giải phụ đặc biệt: Gồm 9 giải dành cho vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt nhưng lệch duy nhất 1 số ở hàng trăm nghìn, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: Có 45 giải cho các vé chỉ sai 1 chữ số so với giải đặc biệt (không tính hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMN

- Vé xổ số trúng giải chỉ có hiệu lực nhận thưởng trong vòng 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị để làm thủ tục lĩnh thưởng.

- Theo quy định, thời gian chi trả giải thưởng tối đa là 5 ngày kể từ khi công ty xổ số kiến thiết tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trên thực tế, đơn vị phát hành thường cố gắng hoàn tất thủ tục sớm nhất để người trúng thưởng nhận tiền nhanh chóng.

