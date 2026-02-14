Đột phá pin giúp xe điện sạc nhanh mà vẫn bền

(VTC News) -

Khi tìm mua xe điện đã qua sử dụng, người tiêu dùng dễ dàng nhận thấy những chiếc xe được quảng cáo là chưa từng sạc nhanh DC có mức giá cao hơn.

Nguyên nhân là xe điện có xu hướng chai pin nhanh hơn nếu thường xuyên sạc nhanh, trong khi chi phí thay thế bộ pin đắt đỏ.

Tuy nhiên, CATL cho rằng vấn đề này sắp trở thành quá khứ nhờ thế hệ pin mới có tuổi thọ dài hơn cả vòng đời của xe, ngay cả khi thường xuyên sạc nhanh.

Pin 5C của CATL được giới thiệu có tuổi thọ dài hơn cả vòng đời xe. (Ảnh: CATL)

Theo nhà sản xuất, pin 5C mới của hãng vẫn giữ được 80% dung lượng sau 1.400 chu kỳ sạc - xả trong điều kiện nhiệt độ lên tới 60°C, tương đương mức nóng mùa hè tại Dubai. Với tầm hoạt động lý thuyết 600 km mỗi chu kỳ, tổng quãng đường mà bộ pin này có thể đạt tới khoảng 840.000 km.

Trong điều kiện nhiệt độ ôn hòa hơn, khoảng 20°C - gần với mức lý tưởng cho pin lithium-ion - CATL cho biết pin vẫn duy trì ít nhất 80% dung lượng sau 3.000 chu kỳ, tương đương 1,8 triệu km.

Nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới khẳng định con số này cao gấp 6 lần mức trung bình hiện nay của ngành, dù không nêu cụ thể chuẩn so sánh, và đủ để pin "sống lâu hơn cả chiếc xe".

Những cải thiện này đến từ lớp phủ cực dương có cấu trúc đặc và đồng đều, giúp giảm quá trình xuống cấp, cùng với phụ gia phục hồi được bổ sung vào chất điện phân lỏng nhằm hàn kín các vết nứt và hạn chế thất thoát lithium.

Ngoài ra, CATL còn sử dụng các tác nhân phản ứng theo nhiệt độ được phun lên bề mặt lớp ngăn cách trong mỗi cell pin để kéo dài tuổi thọ.

Hệ thống quản lý pin (BMS) cũng được nâng cấp, cho phép điều hướng dung dịch làm mát tới từng khu vực cụ thể nếu pin bị quá nhiệt. Giải pháp này giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ của toàn bộ bộ pin, đồng thời giúp việc sử dụng xe điện trở nên thuận tiện hơn.

Tuy vậy, CATL chưa công bố thời điểm pin mới sẽ được sản xuất hàng loạt cũng như mẫu xe thương mại nào sẽ được trang bị đầu tiên.

Trong bối cảnh công suất trạm sạc xe điện ngày càng tăng - tại Trung Quốc đã có trạm vượt mốc 1.000 kW (1 MW) - pin xe điện buộc phải theo kịp để không trở thành nút thắt công nghệ bởi sạc siêu nhanh không còn nhiều ý nghĩa nếu phần lớn xe không đủ khả năng tiếp nhận.

Theo giới phân tích, yếu tố có thể đẩy nhanh sự thoái trào của xe động cơ đốt trong chính là thời gian sạc ngày càng ngắn, thậm chí thấp hơn cả những mẫu xe điện tiên tiến hiện nay. Với công nghệ sạc 5C mà CATL công bố, bộ pin có thể được sạc đầy năm lần trong một giờ, tương đương khoảng 12 phút cho một lần sạc đầy.