Thông điệp đầu tiên của tân Lãnh tụ Tối cao Iran: Tiếp tục phong toả eo biển Hormuz

Theo CNN, thông điệp đầu tiên của Ayatollah Mojtaba Khamenei kể từ khi trở thành Lãnh tụ tối cao Iran ngày 9/3 được phát trên truyền hình nhà nước nước này.

Lãnh tụ tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, kêu gọi đoàn kết dân tộc, đồng thời cảnh báo eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của khu vực - sẽ tiếp tục bị đóng cửa như một “công cụ gây sức ép”.

Tân lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei. (Nguồn: Reuters)

Lãnh tụ Tối cao của Iran đồng thời khẳng định Tehran coi trọng tình hữu nghị với các nước láng giềng, nhấn mạnh các cuộc tấn công của Iran chỉ nhằm vào những căn cứ quân sự Mỹ đặt tại các quốc gia này. Nội dung cũng cảnh báo rằng toàn bộ các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực cần phải đóng cửa, nếu không “sẽ trở thành mục tiêu tấn công”.

Trước đó, kênh Telegram chính thức của lãnh đạo tối cao mới Mojtaba Khamenei đã đăng tải một bức ảnh hé lộ nét chữ viết tay của ông.

Trong bức ảnh có danh sách các lãnh đạo tối cao của Iran, gồm Mojtaba Khamenei, cha ông là Ali Khamenei và lãnh tụ đầu tiên của Cộng hòa Hồi giáo Ruhollah Khomeini.

20% lượng dầu thế giới đi qua eo biển Hormuz.

Kể từ khi thông tin ông được bổ nhiệm vào vị trí cao nhất của đất nước được công bố, Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng. Một nguồn tin am hiểu tình hình nói với CNN rằng ông bị gãy chân và bị một số vết thương nhẹ trong ngày đầu tiên của chiến dịch không kích do Mỹ và Israel tiến hành.

Đại sứ Iran tại Síp, Alireza Salarian, cho biết với tờ Guardian hôm thứ Tư rằng Mojtaba Khamenei bị thương trong cùng cuộc không kích đã khiến cha ông - cựu lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei - cùng năm thành viên khác trong gia đình thiệt mạng.

Iran tấn công một địa điểm tại Bahrain.

Bên cạnh đó, Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei cảnh báo Mỹ và Israel phải bồi thường cho những thiệt hại mà họ gây ra. Tuy nhiên, trong phát biểu của mình, ông không nêu đích danh hai quốc gia này mà chỉ gọi chung là “kẻ thù”.

“Chúng tôi sẽ yêu cầu kẻ thù bồi thường. Nếu không nhận được bồi thường, chúng tôi sẽ phá hủy tài sản của họ tương xứng với những gì họ đã phá hủy của chúng tôi”, ông tuyên bố trong thông điệp được người dẫn chương trình đọc trên truyền hình nhà nước.

Ông Khamenei cũng cảnh báo Iran có thể tiếp tục nhắm vào các mục tiêu tại những nước láng giềng để trả đũa.

“Chúng tôi có quan hệ tốt với cả 15 quốc gia láng giềng, nhưng chúng tôi chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy”, ông nói.