Tàu đi qua eo biển Hormuz tự nhận liên quan Trung Quốc để tránh tên lửa Iran

(VTC News) -

Các tàu vận tải xếp hàng dài khi Iran gây gián đoạn giao thông ở eo biển Hormuz. (Video: AP)

Theo AP, dữ liệu giao thông hàng hải cho thấy một số tàu thương mại hoạt động gần hoặc trong khu vực eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư đã tự nhận có liên hệ với Trung Quốc kể từ khi xung đột Mỹ-Israel với Iran bùng phát. Động thái này được cho là nhằm giảm nguy cơ trở thành mục tiêu trong các vụ tấn công trên biển.

Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi tàu MarineTraffic được hãng tin AP phân tích, ít nhất 8 con tàu tại khu vực vịnh Ba Tư và vịnh Oman đã thay đổi thông tin điểm đến hiển thị trên hệ thống nhận dạng tự động. Thay vì chỉ ghi tên cảng, họ để các thông điệp ngắn như “Chủ sở hữu Trung Quốc” hoặc “Chủ sở hữu và thuỷ thủ đoàn Trung Quốc”.

Ana Subasic, chuyên gia phân tích rủi ro thương mại tại công ty dữ liệu và phân tích Kpler - đơn vị sở hữu MarineTraffic - cho rằng các tàu công khai tự nhận là “tàu Trung Quốc” khi đi qua vịnh Ba Tư hoặc eo biển Hormuz chủ yếu nhằm giảm khả năng bị tấn công, chứ không phải để được ưu tiên khi đi qua tuyến hàng hải này.

Một con tàu chở dầu thô đang neo đậu tại Muscat, Oman. (Nguồn: Reuters)

Theo bà Subasic, Iran và các lực lượng liên kết nhìn chung tránh nhắm vào các tàu có liên hệ với Trung Quốc. Nguyên nhân là Bắc Kinh duy trì lập trường tương đối trung lập trong cuộc xung đột, đồng thời có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Tehran.

Ít nhất 6 tàu thương mại đã bị tấn công ở vùng Vịnh và eo biển Hormuz trong ngày 11/3. Trong đó, hai tàu chở nhiên liệu bốc cháy tại vùng biển Iraq khiến một thủy thủ thiệt mạng. Tính từ khi giao tranh bùng phát, ít nhất 16 tàu đã bị tấn công trong khu vực.

Theo quan chức Iraq, hai tàu bị tấn công trong đêm là tàu Safesea Vishnu treo cờ Quần đảo Marshall và tàu Zefyros treo cờ Malta. Cả hai đang đang chuyển tải hàng giữa các tàu trong vùng lãnh hải Iraq.

Ngoài ra, 4 tàu khác cũng bị các vật thể lạ bắn trúng khi đang hoạt động trên Vịnh Ba Tư. Các vụ việc này khiến tổng số tàu bị tấn công tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz tăng lên ít nhất 16 chiếc kể từ khi chiến sự nổ ra ngày 28/2.