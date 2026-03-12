Công ty quản lý lên tiếng trước tin đồn hẹn hò của Hoa hậu Thanh Thuỷ

(VTC News) -

Sen Vàng - công ty quản lý Hoa hậu Thanh Thuỷ phản hồi về thông tin lan truyền trên mạng rằng cô hẹn hò ca sỹ Trịnh Thăng Bình. Đơn vị này cho biết trong hơn 3 năm đồng hành, họ ghi nhận Thanh Thủy là hoa hậu nghiêm túc, luôn nỗ lực trong công việc và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Về tin đồn tình cảm, công ty luôn tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sỹ trực thuộc.

Thanh Thuỷ và Trịnh Thăng Bình được cho là đang hẹn hò.

"Chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của các nghệ sỹ trực thuộc quản lý. Mỗi cá nhân đều có không gian đời sống riêng và quyền đưa ra những lựa chọn cá nhân phù hợp với mình”, phía Sen Vàng bày tỏ, mong khán giả tiếp nhận thông tin một cách khách quan, thận trọng trước những nội dung mang tính suy diễn đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, loạt hình ảnh Huỳnh Thị Thanh Thủy xuất hiện thân thiết bên ca sỹ Trịnh Thăng Bình được lan truyền trên mạng xã hội khiến tin đồn hẹn hò giữa hai người tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng.

Gần đây, người đẹp bị bắt gặp rời sự kiện bằng chiếc xe được cho là của nam ca sỹ. Dân mạng “soi” thêm nhiều chi tiết trùng hợp như hai người sử dụng những phụ kiện giống nhau. Hiện tại, cả Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình đều chưa trực tiếp lên tiếng về mối quan hệ giữa họ.

Thanh Thủy sinh năm 2002, cao 1,76m, quê Đà Nẵng. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô từng giành danh hiệu Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Á khôi 1 cuộc thi Học sinh – Sinh viên thanh lịch năm 2021. Năm 2024, Thanh Thủy đại diện Việt Nam tham dự Miss International tại Tokyo (Nhật Bản) và là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang tại cuộc thi này.

Quá trình hoạt động trong làng giải trí, Thanh Thủy nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với các nghệ sỹ nổi tiếng. Cô từng bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm với ca sỹ Soobin Hoàng Sơn sau khi cùng xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc và hợp tác trong MV Dancing in the Dark.

Trịnh Thăng Bình sinh năm 1988, là gương mặt quen thuộc của Vpop với vai trò ca sỹ – nhạc sỹ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, năm 2006, anh gia nhập nhóm La Thăng cùng hai thành viên Minh Tuấn, Việt Hải. Hai năm sau, anh tách nhóm và phát triển sự nghiệp hát solo. Anh ghi dấu ấn qua loạt ca khúc như Người ấy, Tâm sự tuổi 30, Đã biết sẽ có ngày hôm qua, Khác biệt to lớn…