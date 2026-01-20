Nam ca sỹ được đồn đang hẹn hò Hoa hậu Thanh Thuỷ là ai?

(VTC News) -

Hoa hậu Thanh Thủy và ca sỹ – diễn viên Trịnh Thăng Bình đang trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng khi liên tục vướng nghi vấn hẹn hò.

Tin đồn rộ lên từ hình ảnh được cho là Thanh Thủy rời một sự kiện hôm 13/1 bằng chiếc xe hơi của Trịnh Thăng Bình. Đáng chú ý, đây không phải là chiếc xe xa lạ với khán giả mà từng xuất hiện trong MV của nam ca sỹ.

Trịnh Thăng Binh và Thanh Thuỷ sở hữu khá nhiều món đồ thời trang giống nhau.

Trước đó, Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình còn bị cho là check-in tại cùng hầm xe. Dù không xuất hiện chung trong một khung hình, sự trùng hợp về địa điểm và thời gian khiến nhiều fan đặt nghi vấn về mối quan hệ thân thiết giữa hai người.

Cộng đồng mạng tiếp tục “soi” ra những điểm tương đồng trong phong cách thời trang của họ. Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình sở hữu khá nhiều món đồ giống nhau, từ vòng cổ, nhẫn, khăn cho tới phụ kiện thời trang. Gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2022 còn thường xuyên diện trang phục của Thom Browne – thương hiệu vốn gắn liền với hình ảnh và gu thời trang của Trịnh Thăng Bình. Thậm chí, có những thiết kế được cho là giống hệt những món đồ nam ca sỹ từng sử dụng.

Đến nay, Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình giữ im lặng, không phản hồi hay đính chính những tin đồn này.

Trịnh Thăng Bình sinh năm 1988, là gương mặt quen thuộc của Vpop với vai trò ca sỹ – nhạc sỹ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, năm 2006, anh gia nhập nhóm La Thăng cùng hai thành viên Minh Tuấn, Việt Hải. Hai năm sau, anh tách nhóm và phát triển sự nghiệp hát solo.

Anh ghi dấu ấn qua loạt ca khúc như Người ấy, Tâm sự tuổi 30, Đã biết sẽ có ngày hôm qua, Khác biệt to lớn…

Bên cạnh âm nhạc, Trịnh Thăng Bình còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình như Có lẽ nào ta yêu nhau, Tam nam vẫn phú, Người đẹp online… Nhờ ngoại hình điển trai, phong thái điềm đạm và hình ảnh lịch lãm, anh thường xuyên được khán giả ưu ái gọi là “soái ca” của Vpop.

Trịnh Thăng Bình là gương mặt quen thuộc của Vpop.

Về đời sống cá nhân, Trịnh Thăng Bình từng công khai hẹn hò với một số nữ nghệ sỹ nổi tiếng, trong đó có Liz Kim Cương. Cả hai xác nhận chia tay vào khoảng năm 2023.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, nam ca sỹ không ngại thừa nhận mình đã trải qua nhiều mối tình. Anh từng bày tỏ, tình yêu chân thành và sự đồng điệu về cảm xúc là yếu tố quan trọng nhất, chứ không phải ngoại hình hay điều kiện vật chất.

Ngoài chuyện tình cảm, Trịnh Thăng Bình còn thường xuyên được nhắc đến trong showbiz với những lời đồn về xuất thân khá giả. Trong một chương trình truyền hình, Trấn Thành từng tiết lộ rằng Trịnh Thăng Bình là “cậu ấm”, lớn lên trong gia đình có điều kiện nên không phải quá lo lắng về cơm áo gạo tiền như nhiều người khác.

Trịnh Thăng Bình thừa nhận mình là người đã trải qua nhiều mối tình.

Trước những đồn đoán này, Trịnh Thăng Bình từng thẳng thắn chia sẻ: “Hồi xưa đúng là gia đình tôi có điều kiện một chút nhưng không phải rất giàu có. Tôi may mắn khi có mẹ luôn dành mọi thứ tốt nhất cho mình. Có được vẻ bề ngoài hơi chút công tử như bây giờ là vì bao nhiêu điều tốt đẹp mẹ đều dành cho hết”.

Thanh Thủy sinh năm 2002, cao 1,76m, quê Đà Nẵng. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô từng giành danh hiệu Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Á khôi 1 cuộc thi Học sinh – Sinh viên thanh lịch năm 2021. Năm 2024, Thanh Thủy đại diện Việt Nam tham dự Miss International tại Tokyo (Nhật Bản) và là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang tại cuộc thi sắc đẹp này.

Hoa hậu Thanh Thuỷ kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Trong các cuộc phỏng vấn, Thanh Thủy từng chia sẻ khá cởi mở quan điểm về tình yêu nhưng lại rất kín tiếng về đời sống riêng tư. Cô cho biết mình thích người tinh tế, quan tâm đến gia đình, có chiều cao tương đồng và không chênh lệch tuổi quá nhiều. Đặc biệt, nàng hậu từng khẳng định sẽ không công khai chuyện yêu đương, chỉ chia sẻ với công chúng khi đã quyết định tiến tới hôn nhân.

Được hỏi về dự định kết hôn, Thanh Thủy cho biết hiện tại cô ưu tiên phát triển sự nghiệp và chăm lo cho gia đình, nhất là bố mẹ và em gái.

"Tôi nghĩ chuyện này khó nói lắm, 3 - 5 năm nữa không biết tư duy của tôi sẽ thay đổi thế nào nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi ưu tiên sự nghiệp nhiều hơn vì còn phải lo cho bố mẹ, em gái nữa. Tôi từng xem tin bản đồ sao, thần số học thì thấy mình là người rất hướng về gia đình. Tôi nghĩ trong tương lai mình sẽ là một người vợ, người mẹ như vậy", người đẹp có lần bày tỏ.