Hà Nội công bố lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2026

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026 - 2027, trong đó công bố chi tiết lịch thi đối với các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30-31/5/2026. Thí sinh dự tuyển phải làm bài thi ở ba môn gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán.

Cụ thể, trong sáng 30/5, thí sinh làm bài thi Ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian 120 phút. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh thi Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh) với thời gian làm bài 60 phút.

Sáng 31/5, thí sinh làm bài thi Toán theo hình thức tự luận, thời gian 120 phút. Đây là ba môn thi bắt buộc đối với tất cả học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên của thành phố.

Lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026.

Đối với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS).

Bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi. Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề. Thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm; bài thi được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi vào lớp 10 sẽ gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 cấp THCS.

Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT chuyên, sau khi hoàn thành ba bài thi chung, các em sẽ làm thêm bài thi môn chuyên vào ngày 1/6//2026. Hiện nay, các trường THPT chuyên thuộc hệ thống tuyển sinh của thành phố gồm THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 30 và 31/5, sớm hơn so với năm trước. (Ảnh minh hoạ)

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, thời gian xác nhận nhập học (trực tuyến hoặc trực tiếp) từ 25-27/6. Thí sinh nộp hồ sơ trúng tuyển từ ngày 4-6/7. Sở cũng lưu ý, điều kiện dự tuyển là học sinh có nơi cư trú tại Hà Nội, thay vì nơi thường trú như trước đây.

Năm nay, mỗi thí sinh đăng ký vào trường công lập không chuyên sẽ có ba nguyện vọng vào trường THPT công lập, xếp thứ tự nguyện vọng 1, 2 và 3. Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 mới được xét tuyển nguyện vọng 2 với điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn của trường là 0,5 điểm.

Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 2, được xét nguyện vọng 3 với điểm trúng tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường 1,0 điểm. Học sinh sau khi đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển sẽ không được điều chỉnh.

Theo kế hoạch của thành phố, việc tổ chức kỳ thi nhằm tuyển chọn học sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026–2027, đồng thời tạo căn cứ để các trường thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng quy định. Việc công bố sớm lịch thi giúp các trường THCS, giáo viên và học sinh lớp 9 chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh quan trọng sau khi hoàn thành bậc học cơ sở.