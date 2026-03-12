Lương giáo viên dự kiến cao nhất 17,1 triệu đồng sau khi lương cơ sở tăng từ 1/7

(VTC News) -

Theo thông tin từ Chính phủ, tại buổi tiếp xúc cử tri ở Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết mức lương cơ sở dự kiến tăng khoảng 8% từ ngày 1/7. Khi đó, lương cơ sở có thể tăng từ 2,34 triệu đồng lên khoảng 2,53 triệu đồng mỗi tháng.

Việc điều chỉnh này sẽ tác động trực tiếp đến tiền lương của cán bộ, công chức và viên chức, trong đó có đội ngũ giáo viên.

Giáo viên có thể tăng hơn 1,2 triệu đồng/tháng

Hiện nay, tiền lương của giáo viên công lập được tính theo công thức: Lương = Lương cơ sở × Hệ số lương.

Hệ số lương được quy định theo từng hạng chức danh nghề nghiệp và bậc lương, nên mức thu nhập của giáo viên ở các bậc học và thâm niên khác nhau cũng khác nhau. Vì vậy, khi lương cơ sở tăng, toàn bộ mức lương của giáo viên sẽ tăng tương ứng theo hệ số hiện hưởng.

Theo bảng tính dự kiến, với các hệ số phổ biến của giáo viên hiện nay, mức lương sẽ tăng và đạt mức như sau (chưa bao gồm phụ cấp):

Hệ số 2,34: khoảng 5,92 triệu đồng/tháng (tăng 440.000 đồng/tháng); Hệ số 3,00: khoảng 7,59 triệu đồng/tháng (tăng 570.000 đồng/tháng); Hệ số 4,00: khoảng 10,12 triệu đồng/tháng (tăng 760.000 đồng/tháng); Hệ số 5,00: khoảng 12,65 triệu đồng/tháng (tăng 950.000 đồng/tháng).

Như vậy, so với hiện nay, thu nhập cơ bản của giáo viên có thể tăng từ khoảng 440.000 đồng đến gần 1 triệu đồng mỗi tháng, tùy hệ số lương đang hưởng.

Ở bậc cao nhất của giáo viên hạng I, hệ số lương có thể đạt 6,78. Nếu áp dụng mức lương cơ sở dự kiến 2,53 triệu đồng, lương cơ bản của giáo viên ở bậc này sẽ vào khoảng: 2,53 triệu × 6,78 ≈ 17,13 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, với hệ số 6,38 – mức cao của giáo viên hạng II có mức lương dự kiến khoảng 16,13 triệu đồng/tháng.

Bảng tính dự kiến thay đổi mức lương giáo viên nếu lương cơ sở tăng 8% Lương cơ sở: Từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng

Lương giáo viên dự kiến cao nhất 17,1 triệu đồng nếu lương cơ sở tăng 8% từ 1/7/2026.

Như vậy, nếu chính sách tăng lương cơ sở được thực hiện từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ bản của giáo viên có thể dao động từ khoảng 5,9 triệu đồng đến hơn 17,1 triệu đồng mỗi tháng, tùy hạng chức danh và bậc lương.

Thu nhập thực tế có thể cao hơn

Các mức trên chỉ là lương cơ bản, chưa tính các khoản phụ cấp như phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực hoặc vùng khó khăn

Vì vậy, thu nhập thực nhận của giáo viên trong thực tế có thể cao hơn đáng kể so với mức lương cơ bản tính theo hệ số.

Việc điều chỉnh lương cơ sở được xem là bước cải thiện thu nhập cho đội ngũ giáo viên và viên chức. Tuy nhiên, đây mới chỉ là điều chỉnh theo lộ trình cải cách tiền lương và còn phụ thuộc vào quyết định chính thức của Chính phủ trong thời gian tới.

Trong dài hạn, ngành giáo dục đang kỳ vọng những thay đổi sâu hơn trong chính sách tiền lương, trong đó nhà giáo được ưu tiên xếp lương cao hơn trong hệ thống hành chính sự nghiệp.