Lương giáo viên phổ thông dự kiến cao nhất gần 18 triệu đồng/tháng

(VTC News) -

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư về mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Khi Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, lương nhà giáo sẽ không còn quy định giáo viên ở các cấp xếp hạng I, II, III như hiện nay. Thay vào đó, tại dự thảo mới, Bộ GD&ĐT dự kiến việc chuyển xếp lương nhà giáo sang chức danh mới.

Cụ thể, đối với cấp Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT, giáo viên được chia làm ba chức danh nghề nghiệp, bao gồm: Giáo viên, giáo viên chính và giáo viên cao cấp, tương đương bậc III, II và I hiện nay.

Theo đó, hệ số lương với thầy cô ở bậc mầm non không đổi, từ 2,1-6,38. Với bậc phổ thông, hệ số của giáo viên, giáo viên chính (hạng III và II trước đây) vẫn từ 2,34-6,38. Chỉ nhóm giáo viên cao cấp (hạng I cũ) được tăng, từ hệ số 4,4-6,78 lên 5,75-7,55.

Bảng lương mới của giáo viên theo dự kiến của Bộ GD&ĐT cụ thể như sau:

Chức danh Loại viên chức Hệ số lương Lương dự kiến (triệu đồng/tháng) Giáo viên Mầm non A0 2,1-4,89 4,91-11,44 Giáo viên Mầm non chính A1 2,34-4,98 5,48-11,65 Giáo viên Mầm non cao cấp A2 4-6,38 9,36-14,93 Giáo viên Mầm non chưa đạt chuẩn B 1,86-4,06 4,35-9,5 Giáo viên Tiểu học/THCS/THPT A1 2,34-4,98 5,48-11,65 Giáo viên Tiểu học/THCS chính A2 (A2.2) 4-6,38 9,36-14,93 Giáo viên THPT chính A2 (A2.1) 4,4-6,78 10,29-15,87 Giáo viên Tiểu học/THCS/THPT cao cấp A3 5,75-7,55 13,45-17,66 Giáo viên Tiểu học chưa đạt chuẩn B 1,86-4,06 4,35-9,5

Dự thảo Thông tư của Bộ GD&ĐT cũng quy định việc bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của nhà giáo và theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thay đổi chức danh nhà giáo, trừ 3 trường hợp: có sự thăng tiến nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của chức danh nhà giáo cao hơn và có nguyện vọng thay đổi chức danh nhà giáo hiện giữ; có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và có nhiều thành tích trong hoạt động nghề nghiệp; nhà giáo được công nhận, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Trước đó, Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua hồi tháng 6 xác định, lương giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng cho biết lương cơ bản của tất cả giáo viên dự kiến tăng ít nhất 2 triệu đồng, nhiều nhất lên tới 5-7 triệu đồng/tháng. Số này chưa gồm các loại phụ cấp (ưu đãi nghề, thâm niên, chức vụ, vượt khung, công tác ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn).