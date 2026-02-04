Chạy 200 km mỗi lần sạc, xe tải van thuần điện của Toyota ra mắt tại Nhật Bản

(VTC News) -

Toyota và Daihatsu đã ra mắt bộ đôi xe tải nhẹ thuần điện (Kei-van), sau nhiều lần trì hoãn do các rào cản kỹ thuật và thử nghiệm an toàn.

Đây là kết quả của dự án hợp tác giữa ba hãng xe gồm Toyota, Daihatsu và Suzuki nhằm điện hóa phân khúc xe thương mại hạng nhẹ tại thị trường nội địa Nhật Bản.

Dòng xe Kei-van chạy điện thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa trong thành phố. (Ảnh: Toyota)

Mẫu xe mới được phát triển dựa trên nền tảng của chiếc Daihatsu Hijet, dòng xe phổ biên trong lĩnh vực vận tải đô thị.

Phiên bản chạy điện (BEV) sở hữu khối pin dung lượng vừa đủ, cung cấp quãng đường di chuyển khoảng 200 km mỗi lần sạc đầy. Con số được đánh giá là tối ưu cho nhu cầu giao hàng chặng cuối trong các thành phố đông đúc.

Xe hỗ trợ cả sạc chậm AC và sạc nhanh DC. Khả năng sạc nhanh cho phép xe nạp lại 80% dung lượng pin trong khoảng 30 phút, đảm bảo tính liên tục cho các doanh nghiệp vận tải.

Ngoài ra, thiết kế sàn phẳng và cửa lượn tối ưu không gian chứa đồ vẫn là những ưu điểm cốt lõi được kế thừa từ các phiên bản động cơ đốt trong truyền thống.

Sự xuất hiện của bộ đôi diễn ra trong bối cảnh phân khúc Kei-van chạy điện đang trở nên chật chội hơn bao giờ hết.

Trước đó, Honda tạo ra một “cú hích” lớn với mẫu N-VAN e, trong khi Mitsubishi cũng nhanh chân chiếm lĩnh thị phần với dòng Minicab MiEV.

Việc Toyota và Daihatsu gia nhập cuộc chơi được kỳ vọng làm thay đổi cán cân thị trường nhờ mạng lưới đại lý và dịch vụ hậu mãi rộng.

Các mẫu xe Toyota và Daihatsu dự kiến bàn giao đến khách hàng và các doanh nghiệp logistics tại Nhật Bản ngay trong quý II năm nay.