Vận hành êm, chi phí mềm: Limo Green chuẩn bài xe dịch vụ 5 sao

(VTC News) -

Khung gầm chắc chắn, đi đường xấu vẫn an tâm

Trong năm 2025, VinFast tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường ô tô Việt khi đạt doanh số kỷ lục 175.099 xe được bàn giao. Đáng chú ý, mẫu xe Limo Green dù mới chính thức được bàn giao từ tháng 8 nhưng đã nhanh chóng đạt mốc hơn 27.000 xe - con số chưa từng có với một mẫu MPV trên thị trường.

Thực tế, với cộng đồng người dùng và giới chuyên gia, doanh số khủng của Limo Green là dễ lý giải bởi mẫu MPV 7 chỗ của VinFast mang tới nhiều giá trị cho người dùng.

Limo Green nổi bật với cấu hình 7 chỗ rộng rãi, cùng khả năng vận hành mạnh mẽ nhờ động cơ điện công suất lên đến 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm.

“Limo Green là một chiếc xe cho khả năng vận hành mượt mà, tăng tốc tức thời ngay từ chế độ Eco. Trải nghiệm về vô-lăng cũng là một điểm cộng cực lớn”, reviewer Phùng Thế Trọng (Xế Cộng) nhận xét.

Nhận định này nhận được sự đồng tình của nhiều tài xế dịch vụ trong đó có anh Đinh Tiến Dũng, một tài xế dịch vụ tại Thanh Hóa, người đã chạy Limo Green hơn 27.000 km. Anh cho rằng với hệ thống khung gầm được thiết kế chắc chắn, Limo Green chứng tỏ sự bền bỉ khi vận hành qua các cung đường xấu, đồng thời mang lại sự an tâm cho anh trong quá trình chạy xe.

“Xe chạy rất mượt mà, hệ thống treo sau liên kết đa điểm cho trải nghiệm êm ái”, anh Dũng làm rõ.

Cũng về vận hành, anh Huy Trần, một tài xế ở Lạng Sơn, nhận xét pin của Limo Green cho quãng đường vận hành đúng theo công bố của VinFast là 450 km mỗi lần sạc.

Theo anh Huy, con số này là rất phù hợp để cho những chuyến chở khách liên tỉnh của giới tài xế. Cùng với đó, hệ thống trạm sạc phủ rộng với hơn 150.000 cổng ở các thành phố lớn và các khu vực vùng sâu, vùng xa cũng giúp cho tài xế và hành khách được yên tâm trên mọi hành trình.

Hiệu quả và chất lượng phục vụ

Không chỉ vận hành mạnh mẽ, Limo Green còn ghi điểm nhờ không gian cabin rộng rãi - yếu tố quan trọng hàng đầu với dịch vụ chở khách. Theo tài xế Tiến Dũng, mẫu MPV điện của Việt Nam có cabin “rộng hơn đáng kể”.

“Ngay cả hàng ghế thứ ba ngồi cũng rất thoải mái. Điều hòa thì mát sâu và dễ chịu giúp hành khách thấy thoải mái khi di chuyển quãng đường dài”, anh Dũng nói thêm.

Anh Dũng cũng bổ sung thêm đánh giá về khả năng cách âm tốt của Limo Green, giúp hạn chế tiếng ồn từ mặt đường và môi trường bên ngoài. Ở điều kiện vận hành dịch vụ, đây là yếu tố giúp hành trình dài trở nên thư thái hơn cho cả tài xế lẫn hành khách.

Đáng chú ý, anh Dũng cho biết việc dùng Limo Green được miễn phí sạc đến hết tháng 6/2027 giúp anh tiết kiệm được 10-12 triệu đồng chi phí nhiên liệu hàng tháng. Điều này biến Limo Green trở thành phương tiện mang lại hiệu quả kinh tế, tối ưu lợi nhuận và gia tăng thu nhập cho tài xế.

Thêm vào đó, chính sách bảo hành cũng là một trong những lý do khiến các tài xế dịch vụ liên tỉnh như anh Dũng hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn VinFast Limo Green. Cụ thể, mẫu xe này được bảo hành 7 năm cho xe và 8 năm cho pin.

Không chỉ có vậy, hệ thống xưởng dịch vụ lớn nhất Việt Nam của VinFast với các cơ sở trải rộng khắp cũng đem tới cho người dùng sự thuận tiện tối đa trong quá trình bảo dưỡng, chăm sóc xe.

Theo nhiều người dùng, sự kết hợp giữa khả năng vận hành êm ái và không gian vượt trội, dịch vụ hậu mãi ưu việt cùng tính hiệu quả kinh tế cao, là những lý do giúp VinFast Limo Green đạt danh hiệu MPV 7 chỗ của năm 2025 và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dùng.

Trong giai đoạn giáp Tết Nguyên đán, mẫu MPV điện này còn đang được hưởng loạt ưu đãi: gồm mức giảm 6% trên giá niêm yết trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, bảo lãnh mua xe với vốn đối ứng 0 đồng và lãi suất ưu đãi, bên cạnh đó là mức hỗ trợ 7,5 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Hiện tại, giá xe được đưa xuống mức chỉ khoảng hơn 700 triệu đồng, qua đó biến VinFast Limo Green trở thành lựa chọn hấp dẫn nhất cho giới tài xế dịch vụ Smuốn tối ưu chi phí.