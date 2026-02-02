Hyundai Tucson thế hệ mới lột xác thiết kế, vuông vức như Santafe?

(VTC News) -

Sau khi áp dụng thiết kế khối hộp lên Santafe và nhận về nhiều ý kiến trái chiều, Hyundai dường như vẫn kiên định với việc đồng nhất ngôn ngữ thiết kế "boxy" cho dải sản phẩm SUV của mình.

Những hình ảnh rò rỉ khi mẫu Tucson thế hệ mới (mã NX5) chạy thử tại châu Âu gây bất ngờ lớn bởi diện mạo khác biệt hoàn toàn so với phiên bản hiện hành.

Tucson mới lộ diện trên đường phố, tuy được che chắn kỹ nhưng dễ dàng nhận thấy sự thay đổi qua thiết kế vuông vức. (Ảnh: Carcoops)

Thay thế cho những đường cong mềm mại và lưới tản nhiệt kiểu tham số là vẻ ngoài nam tính, uy vệ hơn. Phần đầu xe được làm phẳng với nắp ca-pô dạng vỏ sò, kết hợp cùng cụm đèn chiếu sáng đặt thấp và dải LED định vị mảnh phía trên, tạo cảm giác rộng và bề thế.

Thân xe cũng được tái thiết kế với các đường gân dứt khoát, chắn bùn mở rộng tạo phong cách off-road mạnh mẽ. Điểm nhấn đáng chú ý là phần đuôi xe được dựng đứng, không chỉ mang lại diện mạo cơ bắp mà còn giúp tối ưu hóa không gian cho khoang hành lý phía sau.

Phần đuôi cũng được thiết kế vuông vắn, thay vì mềm mại, bo cong như bản hiện hành.

Nội thất của Tucson 2026 cũng hứa hẹn nâng cấp toàn diện. Theo các nguồn tin rò rỉ, xe sẽ được trang bị màn hình cong cực lớn 17 inch, tích hợp hệ điều hành Pleos OS mới nhất với giao diện như smartphone và trợ lý ảo thông minh tích hợp AI.

Về vận hành, Hyundai dự kiến loại bỏ hoàn toàn tùy chọn động cơ dầu tại nhiều thị trường để tập trung vào các hệ truyền động xanh. Tucson thế hệ mới sẽ ưu tiên động cơ Hybrid và Plug-in Hybrid, trong đó bản PHEV được kỳ vọng có thể chạy thuần điện lên tới 100 km.

Nhìn ở góc ngang xe, có thể thấy hình dáng khá giống với Huyndai Santafe.

Việc thay đổi triệt để về thiết kế cho thấy tham vọng của hãng xe Hàn Quốc trong việc tái định nghĩa phân khúc SUV cỡ C.

Dự kiến, mẫu xe này sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào nửa cuối năm 2026, hứa hẹn tạo nên sức ép lớn lên các đối thủ như Mazda CX-5 hay Honda CR-V.