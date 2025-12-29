Đại sứ Nga cập nhật dự án hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam

(VTC News) -

Quan hệ Việt-Nga sắp có những bước đột phá chiến lược mới, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, khi Đại sứ Nga Gennady Bezdetko khẳng định các cuộc đàm phán cho dự án hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã đi đến những chặng đường cuối cùng.

Tại họp báo cuối năm, Đại sứ cho biết việc khởi động lại dự án dựa trên những công việc đã được triển khai từ trước năm 2016. Nay một văn kiện liên chính phủ đã được thống nhất đến 98% và đang chờ phê duyệt ở cấp cao nhất, mở ra triển vọng ký kết vào đầu năm 2026.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich phát biểu trong buổi họp báo.

Buổi họp báo được Đại sứ quán Nga tại Hà Nội tổ chức nhằm tổng kết và đánh giá các kết quả đạt được trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong năm qua. Sự kiện có sự tham dự và phát biểu của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, ông Bezdetko Gennady Stepanovich, Trưởng đại diện Thương mại Nga Kharinov Vyacheslav Nikolaevich, và ông Murashkin Vladimir Vladimirovich, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga.

Về mốc thời gian, Đại sứ bày tỏ hy vọng việc ký kết văn kiện có thể diễn ra vào "những tháng đầu năm mới, năm 2026". Sự kiện quan trọng này có thể sẽ được kết hợp với một chuyến thăm cấp cao, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của dự án.

Song song với đó, dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện nghiên cứu khả thi.

Bên cạnh năng lượng hạt nhân, buổi họp báo cũng làm rõ nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng khác, phản ánh chiều sâu của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga.

Đại sứ Gennady Bezdetko khẳng định kế hoạch trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy trong năm 2026.

Ông bày tỏ sự "tin tưởng rằng các chuyến thăm như vậy sẽ diễn ra" trong năm tới, tuy nhiên, thời điểm cụ thể sẽ được hai bên thảo luận sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV. Đại sứ cũng đưa ra nhận định rằng, với những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được, Việt Nam đang tiến tới Đại hội Đảng với một "nền tảng tốt", tạo đà cho những mục tiêu phát triển tham vọng hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Về kinh tế - thương mại, hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2030. Để hiện thực hóa con số đầy tham vọng này, hai bên sẽ tập trung vào các dự án như cơ sở hạ tầng quy mô lớn, dược phẩm, y tế, v.v... Tham tán thương mại Vyacheslav Kharinov chỉ ra thách thức chính hiện nay là tìm kiếm "các phương án thanh toán chung mới" để tháo gỡ các rào cản trong giao dịch. Mặc dù vậy, ông bày tỏ sự lạc quan rằng với nỗ lực chung, mục tiêu 15 tỷ USD "thậm chí sẽ vượt qua".

Sản xuất dược phẩm Nga tại Việt Nam

Hợp tác trong lĩnh vực y tế-dược phẩm và số hóa cũng được xác định là những hướng đi đầy tiềm năng. Về y tế, dược phẩm, Nga và Việt Nam đã và đang có những thảo luận cụ thể về việc hợp tác sản xuất thuốc và vaccine. Một trong những phương án hiệu quả để vượt qua rào cản về tiêu chuẩn là triển khai "nội địa hóa sản xuất" các sản phẩm dược phẩm của Nga ngay tại Việt Nam.

Về số hóa, lĩnh vực này đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Hiện có "khoảng 40 công ty Nga trong lĩnh vực số hóa hiện đang hoạt động tại thị trường Việt Nam". Các dự án hợp tác đang được triển khai tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như an ninh mạng và phát triển thành phố thông minh.

Năm 2025 được đánh giá là năm bùng nổ của giao lưu văn hóa và nhân dân với nhiều sự kiện quy mô chưa từng có. Các đại biểu nhấn mạnh thành công của Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Nga, nơi quảng bá ẩm thực và trang phục truyền thống, cùng chương trình Ngày Moskva tại Hà Nội với các buổi biểu diễn ballet và hợp xướng quốc tế.

Ngoài ra, các hoạt động ngoại giao nhân dân như triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự án giáo dục âm nhạc đã thắt chặt tình hữu nghị.

Năm 2026, hai nước dự kiến tiếp tục tổ chức Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam để tiếp tục củng cố sự tin cậy lẫn nhau.