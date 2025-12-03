Thủ tướng Việt Nam - Lào: Hợp tác chiến lược - Kiến tạo phát triển thịnh vượng

Tại Hội nghị, lãnh đạo 2 nước, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư nhấn mạnh, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Lào trong thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực và đạt nhiều thành tựu nổi bật. Tổng kim ngạch thương mại hai nước tiếp tục ghi dấu ấn tăng trưởng vượt bậc 11 tháng đầu năm 2025, ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm 2024. Lào luôn duy trì vị trí thứ nhất trong số 85 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam, còn Việt Nam hiện đã vươn lên trở thành đối tác đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Lào.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone chứng kiến các doanh nghiệp hai nước ký kết, trao văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Nhiều dự án của các doanh nghiệp Việt Nam đi vào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Lào trên hầu hết các lĩnh vực. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào Nguyễn Văn Thắng cho rằng, hợp tác đầu tư kinh tế đầu tư thương mại còn chưa tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng của hai nước; một số dự án quy mô lớn mang tính chất chiến lược chưa đảm bảo đúng tiến độ; kinh tế vĩ mô của Lào còn yếu tố chưa ổn định và nguồn nhân lực thiếu và có chuyển dịch ra nước ngoài. Vì vậy, 2 nước cần hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn.

"Gỡ vướng dứt điểm, triệt để đến cùng với các dự án đang triển khai. Đồng thời tạo đột phá thu hút dự án mới bằng cải cách mạnh mẽ thể chế, thủ tục, chính sách. Nếu tháo gỡ 2 điểm nghẽn này chúng ta sẽ tạo ra không gian phát triển rộng lớn chưa từng có cho thúc đẩy hợp tác kinh tế đầu tư thương mại giữa 2 nước", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói.

Tại Hội nghị, lãnh đạo 2 nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư bày tỏ tập trung gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng; tập trung khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đồng thời cam kết thực hiện đúng kế hoạch, định hướng, phát triển hạ tầng 2 nước trong những năm tới.

Thủ tướng mong các doanh nghiệp hai nước hành động với tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của doanh nghiệp hai nước trong khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách; tiếp tục duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh và đã đạt được những kết quả tích cực, vượt bậc trong năm 2025.

"Tôi đề nghị doanh nghiệp góp phần làm mới lại, bổ sung thêm gắn kết chiến lược giữa các doanh nghiệp. Chúng ta làm thì lấy nguồn lực từ đâu? Nguồn lực bắt nguồn từ chúng ta, có cơ chế để huy động nguồn lực, hợp tác kinh tế giữa hai đất nước. Nhà nước phải kiến tạo thể chế, cơ chế, trong đó có 3 đột phá chiến lược 2 nước đang triển khai. Một là đột phá về thể chế, thể chế phải thông thoáng; hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh và phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Lào; thúc đẩy việc triển khai các Thỏa thuận đã ký kết; các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam và Lào cần tập trung đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư, bảo đảm tiến độ, chất lượng; các Tập đoàn doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường và mở rộng đầu tư hơn nữa sang Lào; các Bộ, ngành, địa phương hai nước cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu, rút kinh nghiệm trên cơ sở các kết quả hợp tác đã đạt được, tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone nhấn mạnh luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam. Thủ tướng cho rằng cần tập trung thúc đẩy dự án hạ tầng để kết nối nhanh chóng, phục vụ thương mại, đầu tư, du lịch 2 nước; đặc biệt xây dựng đường cao tốc, đường sắt Lào- Việt Nam. Thủ tướng Lào đề nghị 2 nước cần tận dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để doanh nghiệp 2 nước phát triển, góp phần đạt mục tiêu 100 năm mà 2 nước đã đề ra.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước. Bày tỏ mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp Việt Nam và Lào đều có trách nhiệm gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ này "đơm hoa kết trái"; mỗi dự án, công trình đầu tư của doanh nghiệp hai nước không chỉ thể hiện sự hợp tác đơn thuần mà còn là nỗ lực đóng góp tích cực cho tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đồng thời, tin tưởng với sự quyết tâm của lãnh đạo, người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, quan hệ Việt Nam - Lào nhất định sẽ phát triển lên tầm cao mới, vì sự hùng cường, thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc của hai đất nước, hai dân tộc; vì quan hệ "Việt Lào hai nước chúng ta - Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long" như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.