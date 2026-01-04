Lý do Tổng thống Maduro bị áp giải đến căn cứ quân sự ở New York

(VTC News) -

Hình ảnh ông Maduro được đưa đến New York.

Theo nguồn tin của CNN, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro rời máy bay sau khi hạ cánh xuống căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart, tại Newburgh (bang New York) trong đêm 3/1 (giờ địa phương). Hình ảnh và video do WCBS – kênh liên kết của CNN – ghi lại cho thấy ông Maduro mặc trang phục màu xám, bị còng tay và được hơn một chục đặc vụ liên bang mặc đồ đen áp giải khi bước xuống từ máy bay của chính phủ Mỹ.

Chuyên gia pháp lý cao cấp của CNN, Elie Honig, cho biết địa điểm hạ cánh này mang ý nghĩa chính trị, pháp lý và ngoại giao rất lớn do liên quan đến khái niệm pháp lý gọi là venue (thẩm quyền xét xử theo địa điểm), vốn yêu cầu một vụ án phải được khởi tố tại đúng khu vực tư pháp liên bang.

Trực thăng chở ông Maduro ra khỏi sân bay đến căn cứ quân sự.

Theo ông Honig, các công tố viên có hai cách để xác lập thẩm quyền xét xử. Cách thứ nhất là chứng minh rằng một phần của hành vi phạm tội hoặc âm mưu đã diễn ra trong khu vực tư pháp đó. Cách thứ hai – và nhiều khả năng là trường hợp của ông Maduro – là khi nghi phạm bị đưa từ nước ngoài vào Mỹ, thì nơi đầu tiên người đó đặt chân lên lãnh thổ Mỹ sẽ tự động có thẩm quyền xét xử.

Ông Honig, từng là công tố viên liên bang và cấp bang, cho biết trong quá trình công tác của mình, nhiều nghi phạm nước ngoài do Mỹ bắt giữ cũng thường được đưa vào căn cứ không quân ở Newburgh. Lý do là việc này bảo đảm vụ án thuộc thẩm quyền của Khu vực Tư pháp phía Nam bang New York (Southern District of New York – SDNY).

Theo ông, văn phòng công tố tại SDNY có năng lực và kinh nghiệm đặc biệt để xử lý các vụ án kiểu này. “Đây là điều mà văn phòng này đã làm trong nhiều thập kỷ”, Honig nói. “Đây là nơi từng xử lý những vụ án hình sự có mức độ rủi ro, áp lực và tầm quan trọng cao nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sau đó được trực thăng đưa về Manhattan (thành phố New York), trước khi bị chuyển tới Trung tâm giam giữ Metropolitan Detention Center.

Ông Maduro được trực thăng đưa đến Manhattan.

Cơ sở giam giữ này từng là nơi tạm giam nhiều nhân vật nổi bật trong các vụ án liên bang lớn, trong đó có rapper Sean “Diddy” Combs và cựu Giám đốc điều hành sàn tiền số FTX Sam Bankman-Fried.

Ông Nicolas Maduro sẽ ra hầu tòa tại tòa án liên bang ở Manhattan vào tuần tới, đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.