Tổng thống Trump: Mỹ lên sẵn kế hoạch tấn công Venezuela đợt 2

Tại buổi họp báo hôm 3/1, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng tiến hành cuộc tấn công thứ hai vào Venezuela nếu cần thiết. Tuy nhiên, ông cho rằng điều đó không còn cần thiết nữa sau khi lực lượng quân sự đã bắt giữ được Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông trong một cuộc đột kích đêm trước đó.

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai nếu cần thiết nhưng giờ thì có lẽ không cần nữa”, ông Trump nói.

Hình ảnh ông Trumnp tại buổi họpj báo.

“Đợt tấn công đầu tiên đã thành công đến mức có lẽ chúng ta không cần phải thực hiện đợt thứ hai, nhưng chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt thứ hai, một đợt lớn hơn nhiều”, ông Trump nói thêm.

Ông Trump cho rằng chiến dịch được tiến hành vào rạng sáng 3/1, trong đó lực lượng tinh nhuệ của Mỹ đã lôi ông Maduro và vợ ra khỏi phòng ngủ, là một chiến dịch "chính xác tuyệt đối".

Ông cũng nói thêm rằng các chiến dịch quân sự tiếp theo ở Venezuela đang trong giai đoạn lập kế hoạch nhưng Mỹ “có lẽ sẽ không cần phải thực hiện”.

Cũng tại buổi họp báo, Tổng thống Donald Trump ca ngợi chiến dịch của Mỹ dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, gọi đó là một thành công và nhấn mạnh không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng.

Ông Trump mô tả chiến dịch này là rất hiệu quả và cho biết nó có sự tham gia rộng rãi của lực lượng quân sự Mỹ.

Trong khi đó, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã mô tả chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro là chiến dịch quy mô lớn, được lên kế hoạch tỉ mỉ, mất nhiều tháng chuẩn bị và nhiều giờ thực hiện trên thực địa.

Ông Caine mô tả nhiệm vụ này là sự hợp tác giữa tất cả các nhánh của quân đội và các cơ quan tình báo. "Điều đó bao gồm việc theo dõi ông Maduro để "hiểu rõ cách ông ta di chuyển, nơi ông ta sống, nơi ông ta đi du lịch, ăn gì, ta mặc gì", tướng Caine nói.

Hình ảnh Tổng thống Maduro bị Mỹ bắt giữ, đưa về New York.

Trước đó, CIA đã cử một nhóm nhỏ đến Venezuela vào mùa hè để theo dõi sát sao các hoạt động của ông Maduro.

Ông Caine cho biết thêm, hơn 150 máy bay đã cất cánh từ 20 căn cứ khác nhau trên đất liền và trên biển khắp Tây bán cầu. Trong số đó có các trực thăng chở lực lượng giải cứu, bay đến Venezuela ở độ cao chỉ 30m so với mặt nước.

Sau chiến dịch, quân Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro và vợ, đưa lên tàu USS Iwo Jima và đang trên đường đến New York.