Mỹ công bố lý do bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

(VTC News) -

Ngày 3/1, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi trích dẫn bản cáo trạng chống lại Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, buộc tội ông về tội danh khủng bố liên quan đến ma túy, thông đồng nhập khẩu cocaine vào Mỹ, tàng trữ vũ khí hạng nặng và thiết bị hủy diệt chống lại Mỹ. Ông Maduro bị Tòa án Quận phía Nam New York truy tố vào năm 2020, nhưng không rõ ông đang ở đâu vào sáng 3/1.

Khung cảnh tan hoang sau vụ tấn công của Mỹ vào Venezuela.

Bà Bondi cũng cảm ơn Tổng thống Trump và quân đội Mỹ, những người mà bà nói là "đã thực hiện một nhiệm vụ đáng kinh ngạc và rất thành công trong việc bắt giữ hai kẻ bị cáo buộc buôn bán ma túy quốc tế", ám chỉ Tổng thống Maduro và vợ ông.

Trước đó, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cho biết chính phủ không biết tung tích của Tổng thống Nicolás Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores.

“Chúng tôi yêu cầu chính phủ của Tổng thống Donald Trump cung cấp bằng chứng ngay lập tức về việc Tổng thống Nicolas Maduro và Đệ nhất phu nhân còn sống”, ông Rodríguez nói trong cuộc gọi âm thanh tới đài truyền hình nhà nước Venezuela.

Tổng thống Maduro (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela.

Bà Delcy nói thêm cuộc tấn công của Mỹ cướp đi sinh mạng của nhiều quan chức, quân nhân và thường dân trên khắp cả nước.

Vào sáng 3/1 (giờ địa phương), Reuters dẫn lời nhân chứng có mặt tại hiện trường đưa tin họ nhìn thấy máy bay và nghe thấy tiếng ồn lớn cùng ít nhất cột khói bốc lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Trong video lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy nhiều máy bay trực thăng bay lượn trên Caracas, dù vẫn chưa rõ liệu chúng có phải là máy bay trực thăng của Mỹ hay không.

Hiện tại, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ra lệnh cấm máy bay Mỹ hoạt động ở mọi độ cao trong không phận Venezuela vào ngày 3/1 với lý do "rủi ro an toàn bay liên quan đến hoạt động quân sự đang diễn ra".